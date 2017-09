Se incrementa en 26% exportación de palta

Y China aparece como comprador potencial de arándanos al 2017

Fresh Fruit Perú, agencia especializada en inteligencia comercial para la agroexportación, reportó a través de Fresh Fruit Data un incremento del 26% en el volumen de exportación de palta peruana a la semana 37 del 2017, con respecto al 2016; mientras que, la campaña de arándanos inició con un volumen de 7,900 toneladas en las semanas 27 y 37, siendo China la gran novedad en el panorama de países compradores con un 24% del volumen total, frente a casi 0% en el 2016. La información se difundió durante el lanzamiento de “Report 2017: The supply of fruits and vegetables from Peru”, primer catálogo que reúne y organiza la información estadística y empresarial de la agroexportación peruana para ofrecerla al mercado mundial.

Report 2017 y Fresh Fruit Data son las herramientas con las que ha sido posible encontrar estos hallazgos importantes en relación a la palta y arándanos, es así que:

Entre enero y septiembre del año en curso se enviaron 271 mil toneladas y más de 11 mil contenedores de palta. Tales cifras son muy aproximadas a los resultados de cierre de la campaña que concluye en la semana 38 y permiten afirmar que la temporada 2017 fue mejor que la del año anterior. Asimismo, los principales destinos de las paltas fueron Países Bajos (37%), Estados Unidos (27%) y España (17%). En el caso de Estados Unidos se reportó un incremento de 129% con respecto al período enero-setiembre del 2016, un dato de gran importancia porque implica una diversificación en los mercados de destino de esta fruta.

Por otro lado, se reportó que la campaña de arándanos se inició con un volumen de 7,900 toneladas en las semanas 27 y 37. A diferencia del año anterior, los envíos de arándanos desde las aduanas peruanas fueron detectados desde la segunda semana de julio y China aparece como la gran novedad en el panorama de países compradores con un 24% del volumen total, frente a casi 0% en el 2016. Este efecto se debe a la puesta en marcha del protocolo fitosanitario que permite el acceso de arándanos peruanos al mercado chino. Estados Unidos se mantiene como el principal comprador de este fruto con 28%.

Cabe destacar que, la campaña de arándanos se extenderá hasta el primer cuatrimestre del 2018. Los resultados que se han recogido presentan una tendencia de crecimiento, aunque no son definitivos para adelantar un volumen final.

Durante la presentación del catálogo, el director gerente de FRESH FRUIT PERÚ, Carlos Trujillo, señaló que Fresh Fruit Data analiza la información de la agroexportación con una periodicidad diaria y emite boletines informativos diarios y semanales para sus suscriptores. “Esta herramienta será distribuida entre los principales compradores internacionales, entre los que están traders, supermercados y retailers. Gracias a un acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú esta publicación será distribuida en las 140 embajadas peruanas y estará abierta a consultas de los operadores globales”, indicó.

