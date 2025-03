Se activarán US$ 7.153 millones proyectos de inversión privada entre 2023 y 2026

Estos serán los proyectos Majes-Siguas II (US$ 654 millones), la Línea de Transmisión en 500 kV Piura Nueva – Frontera (US$ 217 millones), y los proyectos mineros Yanacocha Sulfuros (US$ 2.250 millones), Extensión de Antamina (US$ 1.600 millones), Zafranal (US$ 1.263 millones), Corani y Romina (US$ 679 millones) y Magistral (US$ 490 millones). Además, se continuará con proyectos que están en marcha por US$ 12.324 millones.

Estos son los de la Línea 2 del Metro de Lima (US$ 5.346 millones), el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (US$ 3.000 millones), nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (US$ 1.200 millones), Ampliación del Muelle Sur en el puerto del Callao (US$ 731 millones), Salaverry Terminal Internacional (US$ 270 millones), y los proyectos mineros Ampliación Toromocho (US$ 1.355 millones) y San Gabriel (US$ 422 millones).

Fuente: Alerta Económica