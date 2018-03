“Se acabó el suspenso: Vizcarra reafirmó lealtad a PPK” Por: Octavio Huachani Sánchez

Casi a la misma hora en que la agencia Reuters afirmaba que, según una fuente cercana al primer vicepresidente Martín Vizcarra, este habría manifestado que ante una eventual vacancia a Pedro Pablo Kuczynski “tendría la responsabilidad de gobernar el país hasta las próximas elecciones presidenciales y legislativas del 2021 en lugar de avivar la crisis al renunciar”; la periodista Milagros Leiva también divulgaba una conversación realizada a través de WhatsApp entre Martín Vizcarra y el vocero de Peruanos Por el Kambio, congresista Gilbert Violeta.

Vizcarra le responde que “había sostenido una amplia conversación con el presidente Kuczynski hace tres semanas cuando estuvo en Lima”. Asimismo, Vizcarra le informó que con “el único congresista que se había comunicado y tuvo una cordial conversación fue Salvador Heresi. Después de eso no me he reunido ni coordinado con nadie de algún partido político. Actualmente me encuentro abocado a mis funciones de embajador”, fue el texto que envió Vizcarra a Violeta.

Además, en la conversación exclusiva que Vizcarra brindó al programa de Milagros Leiva, el también representante de Perú ante Canadá agregó que la última vez que habló con Keiko Fujimori fue el año pasado cuando ella fue a Palacio cuando la lideresa de Fuerza Popular, fue recibida por Kuczynski para una reunión.

A una pregunta de la periodista el vicepresidente respondió que aún no tiene fecha de retorno al Perú con lo dio por concluido el dialogo. “Una pregunta más y ya parece una entrevista y yo no doy entrevistas” finalizó.

Por su parte el congresista Gilbert Violeta mostró su satisfacción por el dialogo con Vizcarra porque el vicepresidente había reafirmado su “lealtad al presidente”.

Al respecto la jefa del Gabinete Ministerial, Mercedes Araoz, negó que desde el Ejecutivo o el oficialismo se haya cuestionado la lealtad Martín Vizcarra frente al escenario de una eventual vacancia.

En conferencia de prensa Araoz enfatizó que “Nadie de Peruanos Por el Kambio ha dicho que él esté negociando con alguien. Que yo haya escuchado al menos, ninguno de mis colegas congresistas ni ministros”, expresó.

En la vereda del frente

Hasta la hora que se escribe este reporte ningún miembro de Fuerza Popular se ha pronunciado al respecto.

Solo queda en la retina de los peruanos las declaraciones de Keiko Fujimori, quien afirmó que el vicepresidente Martín Vizcarra “le debe su lealtad al Perú le guste o no le guste al señor Kuczynski”.

Antes la congresista, en mayo del año pasado, Rosa Bartra, había pedido la renuncia de Vizcarra a la primera vicepresidencia por los cuestionamientos en torno a la adenda del aeropuerto de Chinchero.

Pero no fue la única. Pero no fue la única. Daniel Salaverry, vocero de Fuerza Popular, fue de la misma opinión: “Una persona que no puede manejar un ministerio y que está involucrada en este tipo de irregularidades en mega obras no puede estar a cargo de un país. No basta con una renuncia al Ministerio de Transportes, el presidente le debería exigir su renuncia a la vicepresidencia.”, señaló.

Me gusta: Me gusta Cargando...