SAP impulsa el talento interno para nuevas startups

Y mejora bienestar de empleados

SAP SE (NYSE: SAP) demostró hoy qué significa ser una compañía innovadora e inclusiva. SAP posee un sistema interno de incubación que promueve startups y crea productos y soluciones para ayudar a la empresa inteligente a adaptarse, competir y progresar en un mundo de cambios vertiginosos.

A través del SAP.iO Venture Studio, SAP recaba información sobre el talento extraordinario y el potencial interno para ayudar a las startups a construir empresas exitosas que permitan a los clientes resolver problemas masivos y trabajar en forma más eficiente y productiva. El SAP.iO Venture Studio también habilita y guía a las startups que abordan necesidades sociales o preocupaciones ambientales.

Algunos ejemplos:

Ruum by SAP ayuda a los clientes a administrar sus proyectos reuniendo a las partes interesadas y manteniéndolas conectadas. Esta solución simple, de gestión de proyectos como servicio, incluye administración de tareas, líneas de tiempo, almacenamiento de archivos y colaboración en equipo. Se integra con diversas soluciones de nube de SAP, que incluyen SAP® Global Track and Trace, SAP C/4HANA, SAP Demand Signal Management y SAP Digital Boardroom. Incluso posee su propio asistente digital que mantiene a todos los miembros del equipo informados de los hitos y los cambios, para asegurarse de que ninguna información se pierda.

Brilliant Hire by SAP permite a potenciales empleadores evaluar las habilidades de un candidato y acelerar el proceso de contratación, con imparcialidad. Con un proceso de pre-evaluación digitalizado, Brilliant Hire de SAP proporciona conocimientos robustos que los expertos pueden revisar. Está disponible en versión alfa en SAP Cloud Platform integrado con soluciones SAP SuccessFactors®.

Atlas by SAP es un portafolio de aplicaciones fáciles de usar que aporta velocidad y exactitud, para ayudar a las empresas a tomar decisiones de negocio sobre la base de datos de geolocalización. Permite al retail entender qué productos deberían tener y permite a las empresas de bienes de consumo determinar a qué tiendas apuntar para sus campañas de marketing. Con solo un clic, la potente plataforma de analítica geoespacial de Atlas utiliza datos casi en tiempo real para proporcionar información detallada, aunque anónima (que incluye rangos de edad, ingresos y códigos postales de residentes), acerca del tráfico a cada hora cerca de las ubicaciones propuestas. Habiendo demostrado su potencial con sus primeros clientes del mercado de gama media, Atlas ya se ha asegurado un segundo compromiso de inversión de €4.5 millones del SAP.iO Venture Studio para enfocarse en el mercado de grandes empresas con Atlas Geo Cloud, una solución de nube que ampliará su escala y agregará funcionalidad, como almacenar y mantener datos y depurarlos para el análisis.

SAP One Billion Lives

El SAP.iO Venture Studio también está construyendo proyectos de impacto social a través de la iniciativa SAP One Billion Lives. Iniciada en la región Asia Pacífico y Japón (APJ) de SAP en 2016, SAP One Billion Lives se expandió globalmente este año para ayudar a mejorar las vidas de mil millones de personas promoviendo empresas sociales escalables y viables. Reúne talento y tecnología para enfrentar los desafíos globales, lo cual a su vez beneficia a las empresas, los clientes, los empleados y el mundo. La iniciativa SAP One Billion Lives es un programa de crowdsourcing que emplea tecnología SAP para lograr un impacto social sostenible y comercialmente viable. Los proyectos en marcha incluyen abordar la eficacia de los medicamentos para el cáncer en India y mejorar la prevención y preparación para catástrofes en Japón.

Las organizaciones adoptan Well-Being at Work

SAP introduce Well-Being at Work, una nueva iniciativa que pone el bienestar de los empleados en el corazón de las organizaciones y que posiciona la tecnología como catalizador y articulador de esta transformación cultural. En esta misión, SAP ha unido fuerzas con Thrive Global. Fundada y liderada por Arianna Huffington, Thrive Global tiene como misión poner fin a la epidemia de estrés y burnout, ofreciendo a las compañías y a las personas soluciones sustentables y basadas en información científica para mejorar el bienestar, el desempeño y el propósito, y crear una relación más saludable con la tecnología. Con SAP SuccessFactors Work-Life, la primera solución implementada a partir de esta iniciativa, esta visión cobra vida, ofreciendo conocimientos en tiempo real de las necesidades de individuos y grupos, y haciendo recomendaciones enfocadas para mejorar la satisfacción y el compromiso de los empleados.

