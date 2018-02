San Valentín: Tres cócteles para brindar

Se acerca San Valentín, un día para conmemorar el amor en toda sus expresiones. Algunas personas prefieren salir a dar un paseo por la ciudad y otros prefieren quedarse en casa para disfrutar de una deliciosa cena romántica.

Por ello, los alumnos del programa Learning For Life Bartenders y participantes del concurso interno Keep Learning de Diageo, líder en bebidas espirituosas y de la Fundación Pachacútec, te dan opciones de exquisitos cócteles a base de whisky para no dejar de celebrar en este mes del amor.

1. Mistic Stepp

Ingredientes:

· 1 3/4 oz Whisky Johnnie Walker Black Label

· 1/2 oz Mezcal Alipus

· 1 3/4 oz Zumo de Lulo

· 1/4 zumo de limón

· 1/2 clara de Huevo

· 3/4 jarabe de cebada

Instrucciones:

Colocar el shaker boca abajo de modo que el aroma de la cebada ahumada quede en todos sus lados. Añadir el whisky Johnnie Walker Black Label, luego agregar los demás ingredientes y cubos de hielo al gusto. Batir durante 20 segundos, colar y por último servir el contenido en una copa estilo coupe. ¡A disfrutar de este exquisito cóctel!

2. Deseo Divino

Ingredientes:

· 1 3/4 oz de Johnnie Walker Black Label

· 1 oz de vermut blanco

· 1 oz de zumo de pera

· 1/4 rodajas de pera

· 1/4 de lima

· 2 dash de bitter cítricos amazónicos

Instrucciones:

Primero añadir en el shaker, whisky Johnnie Walker Black Label, enseguida, agregar los demás insumos en las cantidades sugeridas. Agitar entre 10 a 15 segundos y luego servir la bebida, de preferencia, en una copa Martini. ¡Ahora sí, siente la amazonía en tu paladar!

3. El espíritu del caminante

Ingredientes:

· 1 3/4 oz de Johnnie Walker Black Label

· 3/4 oz zumo de maracuyá

· 3/4 oz licor de naranja

· 1/2 oz miel de jazmín

· 1/4 oz bitter artesanal de cebada tostada

· 6 cubos hielos grandes

Instrucciones:

Agregar el espirituoso Johnnie Walker Black Label en el shaker y de inmediato añadir los demás ingredientes junto a los 6 cubos de hielo. Batir 20 segundos y servir el cóctel en un vaso Old fashioned tallado. Por último, decorar la copa con naranja deshidratada. ¡No esperes más y degusta esta delicia!

