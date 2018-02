Conseguir el regalo ideal de San Valentín puede ser una misión titánica, ya que no solo debe reflejar cuánto amas a tu pareja, sino también cuánto la conoces. ¿Todavía no te decides? Entonces no te pierdas esta lista de Mercado Libre.

Los amores pueden ser muy serios o un poco juguetones, súper deportistas o bastante sedentarios, pero sin lugar a dudas todos son únicos y especiales. Por ello escoger un regalo de San Valentín puede ser todo un dolor de cabeza, ya que este debe reflejar cuánto amamos a nuestra pareja y al mismo tiempo cuánto la conocemos. Si estás en medio de esta cruzada no pierdas la paciencia, Mercado Libre nos trae una lista con los regalos perfectos acorde a la personalidad de tu amor. Solo toma nota y saca las cuentas:

Para tu amor deportista. ¿No deja de ir al gimnasio ni en San Valentín? Entonces regálale unos audífonos para que pueda escuchar la lista de canciones románticas que le preparaste mientras entrena. Los encuentras en diversos colores y marcas, con muy buenos precios. Si cuentas con presupuesto mayor también puedes comprarle un pack de guantes de box para su entrenamiento.

Para tu amor bohemio. Si te enamoraste de su espíritu libre, ¿por qué no lo sorprendes con una bicicleta vintage? Con este regalo podrán salir a pasear los fines de semana juntos. En Internet la puedes adquirir sin salir de casa. Si tienes un presupuesto más reducido también puedes apoyar su vocación musical con una nueva guitarra acústica. Las hay de todos los precios y calidad.

Para tu amor ejecutivo. ¿Le encanta vestir formal y siempre se destaca por su elegancia en la oficina? Entonces regálale una billetera de cuero que complemente su estilo. Si buscas un regalo más accesible, puedes optar por un juego de corbatas, o una agenda de cuero.

Para tu amor gamer. Si los videojuegos son su pasión y los últimos lanzamientos son un tema recurrente de conversación, esta es tu oportunidad para darle en la yema del gusto. Acaba de salir a la venta el esperado videojuego Dragon Ball Fighter Z, y ya se puede adquirir en Internet. Pero si tu corazón es tan grande como tu billetera, ¿por qué no le renuevas la consola? Puedes comprar un pack de PS4, que trae la consola, un mando y un juego, y también su amor eterno.

Me gusta: Me gusta Cargando...