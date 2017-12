Salvador del Solar: el Presidente no ha mentido ni cometido acto ilícito

El ministro de Cultura, Salvador del Solar, aseguró hoy que el presidente Pedro Pablo Kuczynski nunca le ha mentido al país ni ha cometido acto ilícito, por lo que la ciudadanía puede sentirse tranquila al respecto.

“El presidente no ha mentido, no es ni ha sido nunca accionista de la empresa First Capital, nunca ha sido ejecutivo, aunque sí ha recibido contrato de consultarías de esa empresa”, explicó en RPP.

Según recordó, la asesoría la brindó en el año 2012, seis años después de que fue ministro de Estado y un año después de perder las elecciones generales.

“La factura existe, está en su declaración de impuestos, es público”, manifestó el ministro.

“Lo principal, y es conveniente que lo recordemos, es que tomamos puntos accesorios como lo más importante. El pueblo peruano puede estar tranquilo porque el presidente jamás ha cometido acto ilícito ni acto de corrupción, no hay nada que temer ni preocuparse”, dijo.

Del Solar aclaró que no propone dejar de hablar del problema de la corrupción, pero advirtió que en la actual coyuntura se vive una espiral de crispación y de desconfianza contra todos, la cual no permite abordar otros temas de importancia.

Además, remarcó que quien consistentemente ha dicho que hay que respetar las instituciones, que se hagan las investigaciones y nunca ha atropellado alguna institución es el gobierno y el propio presidente de la República.

El ministro rechazó también las declaraciones de la congresista Yeni Vilcatoma, quien días atrás pidió la renuncia del mandatario.

“En el Gabinete consideramos que esas declaraciones son absolutamente irresponsables”, agregó el titular de Cultura.

(Fuente: Andina)

