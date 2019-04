Salvador del Solar: “Estamos aquí para cambiar la historia, no para repetirla.

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se presentó esta mañana ante el pleno del Congreso, con el fin de lograr de este poder del Estado el voto de confianza que permita gobernar al gabinete en un clima de confianza y de respeto de cara al Bicentenario, y recuperar la esperanza de los más jóvenes de nuestro país.

Con el llamado a parlamentarios, a peruanas y peruanos a ver en este gesto democrático la oportunidad para “cambiar la historia”, resaltó que a poco tiempo de cumplir 200 años de república nuestro país requiere un enfoque humano para superar los lastres sociales que lo acosan, como los feminicidios y la informalidad que hace poco cegó la vida de 17 personas en un terminal ilegal.

“Estas semanas son el reflejo de nuestro país. Nada de lo ocurrido sale de la normalidad y esa normalidad no garantiza una libertad plena. Ninguna independencia podrá ser celebrada del todo si seguimos atados a estos viejos problemas. Porque bicentenaria es la fractura que debemos reconstruir”, sostuvo.

En ese sentido, reiteró, los 5 ejes de la política general del Gobierno y solicitó a los legisladores aterrizar aquellas líneas de acción pensando en los más jóvenes, a fin de que recuperen la confianza, no solo en los partidos políticos y en las autoridades, sino entre las personas.

“Quisiera hablarles de la necesidad de pensar en los jóvenes. Es para ellos que vamos a sentar las bases que permitan cambiar el curso de la historia. No hablamos de jóvenes para referirnos al lugar común que el futuro les pertenece, apelamos a ellos porque vivimos un momento de nuestra historia en el que el alto porcentaje de jóvenes del total de nuestra población representa un activo para el cambio que no durará para siempre”, exhortó.

Cinco ejes de desarrollo

Ya en el plano de su gestión, afirmó que pondrá énfasis en el enfoque anticorrupción que se encuentra contenido en el Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción 2018-2021. En ese sentido, citó medias efectivas de su gabinete con la implementación del Modelo de Integridad en el Poder Ejecutivo, que ha devenido en la creación de 25 comisiones regionales anticorrupción.

Asimismo, respecto de la Reforma Política, informó que en lo próximos días presentará un conjunto de propuestas al Congreso a partir del grupo de iniciativas entregadas por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política.

Por su parte, explicó que el enfoque del crecimiento económico de su gestión apunta a marcar, este 2019, un nuevo récord en exportaciones totales y un crecimiento sostenido que alcanzará los 60 mil millones de dólares a 2021, resaltando la creación de infraestructura, reconstrucción con cambios y empleo digno.

“Nuestros jóvenes deben ver el futuro con esperanza, con la certeza de que podrán conseguir sus sueños. Nuestros jóvenes deben tener las oportunidades para sacar el máximo provecho a su talento y, con esfuerzo y dedicación, realizar sus planes de vida. Para ello necesitan una economía sana, con oportunidades de empleo y alternativas para el emprendimiento”, sostuvo.

Otra reforma importante que se encuentra pendiente es la reforma de justicia. “El Perú se merece un diseño institucional a la altura de nuestros enormes desafíos. La justicia debe ser el mecanismo que garantice el respeto a los derechos de los peruanos”, remarcó del Solar. En este sentido, el jefe del Gabinete le recordó al Congreso que aún existen proyectos pendientes, como los referidos a la creación del Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia y la creación de la Autoridad Nacional de Integridad y Control, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público.

Por otro lado, en cuanto a desarrollo social y al bienestar de la población, refirió que la meta de Gobierno a 2021 es reducir la pobreza total a 18% y la pobreza extrema a 2.5% para romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza, además del compromiso del aseguramiento universal en salud, agua y saneamiento.

Una mención aparte suscitó el plan para acabar con la violencia contra la mujer. Y es que como muestra de este compromiso, hoy se publicó la Política Nacional de Igualdad de Género que promueve la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y garantiza la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia. AL respecto, del Solar señaló que este año contaremos con aproximadamente 400 Centros de Emergencia Mujer en todo el país, con lo que se atenderá más de 170 mil casos de violencia contra las mujeres.

Pero además, recordó que se trabaja en la prevención desde los primeros años, para lo cual todas las instituciones educativas focalizadas y las Unidad de Gestión Educativa Local recibirán asistencia técnica en convivencia escolar.

“En esta nueva gesta, los jóvenes son los actores principales. En su futuro, la informalidad no debiera caracterizar muchos de los trabajos de sus compatriotas. El machismo no debiera matar. Las diferencias no debieran limitar. Y si la historia debiera repetirse, si ellos debieran repetir nuestra historia, que sea solo para repetir la gran gesta colectiva por nuestra libertad”, culminó el presidente del Consejo de Ministros con la esperanza de lograr la confianza que refunde una nueva historia.

