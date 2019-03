Salvador del Solar afirma que apostará por comunicar mejor y tender puentes

Ejecutivo aspira a tener la mejor relación posible con todas las bancadas en el Congreso, afirma

El flamante presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, sostuvo hoy que durante su gestión apostará por comunicar mejor y tender puentes con todas las bancadas en el Parlamento.

“Creo que puedo aportar, eso es lo que he conversado con el presidente (Martín Vizcarra). Desde la comunicación desde tender puentes, desde retomar una práctica que se ha hecho muy difícil en los últimos años en nuestro país que es el diálogo el escucharnos y también el comunicar mejor (…)”, remarcó en una entrevista en Canal N.

Del Solar refirió que la invitación del presidente Martín Vizcarra para dirigir es Gabinete Ministerial es “probablemente el desafío más grande que he tenido en de mi vida”, pero que no podía decir que no.

Recordó que el presidente Vizcarra asumió el gobierno en un momento difícil y que ha tenido gestos que han inspirado a varios peruanos, entre ellos a él, porque “ha sido muy valiente”.

Asimismo, subrayó que el Poder Ejecutivo aspira a tener la mejor relación posible con todas las bancadas en el Congreso.

En ese sentido, destacó que a lo largo del día pudo escuchar manifestaciones desde del Congreso que expresaban una voluntad para tender puentes.

“Esta puede ser una nueva etapa, no solo del Ejecutivo, si realmente tenemos suficiente desprendimiento y ponemos al Perú primero puede ser una nueva etapa en la política, puede ser una etapa de alguna forma de transición que permita quien llegue al 28 julio del 2021 encuentre el país ordenado para comenzar el tercer centenario de nuestra República”, aseveró.

El Congreso y Fuerza Popular

Del Solar dijo esperar que la relación con el Parlamento y la primera minoría congresal sea de diálogo, pues, subrayó que esa es la vocación del gobierno y la que le corresponde a él como presidente del Consejo de Ministros.

“Tengo la impresión que todos quienes estamos involucrados en la política en nuestro país tendríamos que haber llegado a la conclusión de que la confrontación no es lo que la ciudadanía quiere”, expresó.

Sostuvo que la población quiere los políticos manejen sus diferencia y discrepancias de otra manera. “No se trata de no tener diferencias sino cómo discrepamos”, enfatizó.

En ese sentido, dijo que agradece que el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino le haya otorgado el beneficio de la duda porque considera que el Perú está por encima de las diferencias.

Caso Chinchero

En cuanto a la investigación por la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco, Del Solar sostuvo que confiaba en la intervención que tuvo Martín Vizcarra en esa obra en su condición de ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Yo confío en el presidente, si esa no fuera una premisa no estaría yo sentado aquí. Confío en lo que vi, en su manejo como ministro de Transportes y Comunicaciones”, apuntó.

Aseguró que en los funcionarios involucrados en ese proyecto de infraestructura siempre hubo intención de proteger los intereses del Estado.

“Lo que yo sé es que desde el gobierno hubo un impulso bien intencionado”, afirmó.

El premier dijo que confía en la labor de la Contraloría General de la República para determinar si hubo alguna irregularidad en la obra.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...