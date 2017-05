Luz Salgado se pronunció sobre situación en Venezuela (VIDEO)

También habló sobre la interpelación al ministro de transporte y las mociones para crear una comisión que investigue el caso Madre Mía

La presidenta del Congreso de la República, Luz Salgado, realizó una conferencia de prensa esta mañana en el parlamento donde habló de su visita al presidente del senado chileno y manifestó que ambos firmaron una moción en dónde expresan preocupación sobre la situación que se vive en Venezuela.

“Tenemos hasta el momento en Venezuela 42 muertes, muchas agresiones a derechos humanos, siendo los más afectados los jóvenes y niños. Los heridos por perdigones no están siendo atendidos, no hay medicinas, no hay alimentos y la gente come de basurales”, afirmó la presidenta del parlamento.

Salgado informó que la próxima semana se realizará una reunión en Brasilia con los presidentes de varios congresos, en defensa al ciudadano venezolano.

Además, la parlamentaria mostró su agradecimiento al gobierno chileno por el avión Hércules de las Fuerzas Armadas Chilenas que aterrizaron en territorio nacional con 18 toneladas de ayuda para los afectados por el Niño Costero.

“Nuestros brigadistas, que son de primera, también brindaron ayuda a Chile para participar en la lucha contra los incendios forestales. Nosotros tenemos un convenio de colaboración mutua en el tema de desastres con el gobierno chileno”, indicó la congresista.

En otros temas, Salgado dio a conocer que en la sesión plenaria que se realizará hoy a las 5 de la tarde, se revisarán dictámenes que están atrasados. Esto, por motivo de la interpelación al ministro de transporte Martín Vizcarra que se realizará mañana a las 10 de la mañana en el pleno.

“Mañana en la sesión plenaria no habrá revisión de ningún dictamen por motivo de la realización de la interpelación al ministro. Vizcarra llegará a las 10 de la mañana y estaremos terminando en la noche”, señaló la presidenta.

Asimismo, Salgado se pronunció sobre las especulaciones de que el motivo de la interpelación al ministro de trasnporte sea político.

“Yo no conozco los ánimos de los 130 congresistas. Lo que buscamos en una interpelación son respuestas claras. No podemos adelantar opinión si no escuchamos las respuestas del ministro”, dijo la parlamentaria, quien también aseguró que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) no puede quitar el rol fiscalizador de los congresistas.

Finalmente, Salgado indicó que las mociones presentadas por Fuerza Popular y Frente Amplio para crear una comisión que investiga el caso Madre Mía, tendrían que juntarse para lograr una decisión.

