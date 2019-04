Salaverry plantea colaboración eficaz en procesos de investigación y acusación constitucional

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry Villa, anunció hoy que ha presentado un proyecto de ley que maximiza la lucha contra la corrupción en los procesos de investigación y de acusación constitucional en el Parlamento, a través de la colaboración eficaz.

“La ciudadanía exige aquí en el Congreso resultados en los procesos que se llevan a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, enfatizó en declaraciones en los Pasos Perdidos.

Insistió que si los involucrados se acogen a la colaboración eficaz podrían tener cierto beneficio, pero a cambio se obtendría pruebas concretas para sancionar a jueces, fiscales supremos y otros funcionarios “que muchas veces son procesados pero que sus casos son archivados por falta de pruebas”.

“Miren el éxito que ha tenido las investigación de Lava Jato en el Brasil y en el Perú. Si no fuera por la delación premiada o la colaboración eficaz aquí en el Perú, no se hubiera podido descubrir la corrupción de Odebrecht y Lava Jato”, explicó Salaverry Villa.

EXTRANJEROS

El titular del Parlamento también dio cuenta de otra iniciativa suya que tiene por objeto modificar el Código Penal para establecer como circunstancia agravante por condición del sujeto activo para el extranjero que en calidad de autor o participe cometa delitos graves en el territorio nacional.

“Aquí los recibimos a los extranjeros con los brazos abiertos, pero para que vengan a trabajar de manera honesta y honrada. Pero a aquellos que vienen simplemente a aprovecharse de la buena fe de los peruanos a crear bandas criminales para cometer delitos, tendrán penas más drásticas y más duras”, aseveró.

LAS BAMBAS

Salaverry Villa también se pronunció sobre las conversaciones del fin de semana para llegar a una solución en el conflicto de Las Bambas.

“Lo he dicho el primer día, el Ejecutivo tiene que ser firme, no podemos dejar sentados esos precedentes, no podemos sentarnos a negociar o dialogar con carreteras tomadas, bajo amenaza”, indicó

Agregó que así no se ejerce el principio de autoridad ni el estado de derechos.

“El diálogo es importante pero uno no puede dialogar con una pistola en la cabeza”, remarcó el presidente del Congreso.

