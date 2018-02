Salaverry : cualquier congresista que no esté cómodo en FP puede irse

Vocero fujimorista desconoce si habrán más renuncias de parlamentarios.

El vocero de la bancada Fuerza Popular (FP), Daniel Salaverry, dijo hoy que cualquier congresista que no se sienta cómodo en el fujimorismo tiene la libertar de irse, al comentar la renuncia irrevocable del legislador Lucio Ávila a su grupo parlamentario.

Precisó que a la bancada fujimorista, que lidera Keiko Fujimori, le ha sorprendido esta decisión, dado que Ávila no había mostrado disconformidad en la bancada.

“El, como cualquier otro congresista, está en la libertad de seguir perteneciendo a una bancada o tomar una decisión como la que ha tomado”, sostuvo.

Confirmó que es irrevocable la renuncia del congresista Ávila, quien pasará a formar el bloque de parlamentarios fujimoristas que lidera Kenji Fujimori.

Evitó comentar la incorporación a ese bloque disidente que ahora tiene 11 congresistas, porque ya no forman parte de su bancada.

“Como vuelvo a repetir, cualquier congresista, no solo de Fuerza Popular, que no esté cómodo tiene todo el derecho de presentar su carta de renuncia, seguiremos trabajando en función de los objetivos del país y los proyectos importantes para nuestras regiones”, afirmó.

Salaverry dijo no saber si otros congresistas de su bancada tomarán el mismo camino que Ávila y se sumarán al grupo de Kenji Fujimori.

“Cómo saberlo, no tengo una bola de cristal para saber lo que tiene en la cabeza un congresista, al igual que a ustedes me ha sorprendido esta carta porque no he tenido llamada previa, nunca conversó conmigo”, aseveró.

Con la renuncia de Lucio Ávila, parlamentario por Puno, deja a la bancada de Fuerza Popular con 60 integrantes, a pesar de haber sido elegida con 73 congresistas.

(Fuente: Andina)

