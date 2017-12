Rosa Bartra: trabajo de la comisión Lava Jato está dando resultados

Se está cumpliendo con el debido proceso, señala

La comisión parlamentaria que investiga el caso Lava Jato ha realizado 72 sesiones sin restricciones con el fin de conocer la verdad y ese trabajo está dando resultados, sostuvo su presidenta, Rosa María Bartra.

La legisladora de la bancada de Fuerza Popular aclaró que la iniciativa de informar sobre los pagos de Odebrecht a empresas vinculadas al presidente Kuczynski fue por decisión unánime de la comisión.

“Hemos escuchado que no estamos actuando con el debido proceso, pero debo decir que eso no es cierto. Estamos actuando como lo manda la Constitución. No estamos blindando a nadie”, aseveró.

Detalló que a partir de la primera semana de setiembre se invitó respetuosamente al presidente Pedro Pablo Kuczynski para que señale fecha, hora, lugar y condiciones para que aclare las acusaciones que pesan en su contra.

Remarcó que la comisión está cumpliendo con su deber al informar a la población sobre las vinculaciones del presidente Kuczynski con la empresa Odebrecht.

“Guardar información de este tipo si podría haber configurado una acusación constitucional, era información de alto interés nacional, dejemos de mentir y distorsionar. Acá la verdad se tiene que imponer (…)”.

El Congreso de Perú aprobó anoche admitir el pedido de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, por “incapacidad moral permanente”, por “faltar a la verdad” por presuntamente ocultar pagos de la empresa Odebrecht a una de sus empresas.

La votación de moción que plantea la destitución del Presidente de la República se realizará el próximo jueves 21 de diciembre.

(Fuente: Andina)

