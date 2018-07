Ronald Hidalgo rinde tributo a Juan Gabriel con concierto sinfónico

Hace casi dos años la voz de un grande se apagó para siempre. El ídolo de México, Juan Gabriel, partió a la eternidad dejando un gran vacío entre sus miles de seguidores. Ronald Hidalgo, su imitador del Perú, lloró también su partida pero continúa con su legado por lo que el próximo 28 de agosto le rendirá un homenaje con un gran concierto sinfónico recordando todos los éxitos del llamado “Divo de Juárez”.

“Yo siempre he tratado de emularlo y hacer una imitación de él a carta cabal porque era lo que se merecía. Nunca lo conocí, pero cuando le hablaron sobre su imitador peruano dijo que me bendecía, que estaba agradecido conmigo por cantar sus canciones y que me deseaba que me vaya mejor que a él”, recuerda Ronald agregando que el día que murió Juan Gabriel sintió que perdió algo de él mismo.

Y es que el ganador del programa “Yo soy” cumple este 2018, 20 años imitando los temas del cantante mexicano, lo que hace también muy especial este concierto que se realizará en el auditorio del Colegio Médico del Perú.

Será un concierto con 25 músicos en escena, orquesta, coros y mariachis, en el que se unirán además la ranchera, el romanticismo y el sentimiento con la voz contundente y estilo único de Ronald Hidalgo. “Hasta que te conocí”, “Amor eterno”, “Querida”, “Abrázame muy fuerte”, “Yo no nací para amar”, serán entre otros parte del repertorio que se escuchará para homenajear hasta el cielo al gran Juan Gabriel.

Me gusta: Me gusta Cargando...