Roku recomienda las mejores series biográficas de artistas musicales 

Durante los últimos meses, todos estuvieron escuchando nuevamente la discografía de Luis Miguel debido al impresionante show televisivo lanzado por Netflix. Este programa de trece capítulos introdujo la vida y obra de “Luismi” a diferentes generaciones de fans, inclusive chicos jóvenes que no conocían al cantante hasta antes de esta producción. Ahora que el show terminó, aquí hay una selección de producciones disponibles a través de los reproductores Roku para llenar ese vacío que dejo el cierre de la primera temporada.

• José José, el príncipe de la canción, es una telenovela biográfica basada en la vida del famoso cantante mexicano Jose José. La producción disponible en Netflix está enfocada en el crecimiento de su fama, conflictos románticos y su batalla frente a las adicciones. Una serie increíble para conocer más sobre la creación de una de las máximas estrellas mexicanas.

• Música Cubana es un documental acerca del peculiar y exitoso grupo cubano Buena Vista Social Club, grabado por el director Wim Wenders, quien se unió a la banda durante un tour mágico. Esta producción, disponible a través de Claro Video, se lanzó en 2004 y es una obra maestra para todos los fans de la música y la cultura. “Música Cubana” trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Gc6HFT_3zqQ

• En la misma plataforma, para los fans del rock estadounidense, I am Johnny Cash es una opción genial. Este documental de 2015 relata la vida de uno de los músicos más rebeldes de la historia reciente. A través de sus canciones, no solo conoceremos más sobre su vida sino también sobre la historia de los Estados Unidos. Bonus track: A través de Acorn TV, los fanáticos de la televisión británica se van a enamorar de A Dance to the Music of Time. Esta producción de cuatro episodios es una adaptación brillante de la obra maestra de la literatura británica del mismo nombre. Relata la vida de clase alta británica a través de los ojos de su protagonista Nicholas Jenkins. Desde los años ’20 hasta los ’60, la amistad, el adulterio, la ambición y el fracaso se desarrolla en el contexto de la vida social, política y artística de Londres. “A Dance to the Music of Time”.

Los reproductores Roku, donde estos canales están disponibles, cuentan con el sistema operativo propio de la compañía (Roku OS) que cuenta con una pantalla principal simple que puede ser personalizada con los íconos de populares canales de streaming. En nuestro país, los usuarios pueden acceder a más de 4.500 canales de streaming gratuitos y pagos.

Los usuarios pueden descargar también sin cargo el Roku mobile app para iOS® y Android™ para controlar su experiencia. La app puede funcionar como un control remote, y transmitir contenido desde el teléfono móvil a la TV, además de ofrecer ponderosas características como escucha privada a través de los auriculares del teléfono para no molestar a los otros miembros del hogar.

Me gusta: Me gusta Cargando...