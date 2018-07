Rock, Heavy Metal y El Diablo: El origen de la “Mano cornuda”

Cuando se habla del signo de la “mano cornuda”, inmediatamente nos viene a la mente la señal que se hace con los dedos cerrados sobre la palma de la mano, pero manteniendo levantados únicamente los dedos índice y meñique formando unos cuernos. Dicho signo está asociado a un ser siniestro presente en más de una religión, nos referimos a el Diablo, el Demonio, Satanás, Lucifer, Baphomet, Belcebú o como deseen llamarlo, y es un signo reconocible entre los fans de un género musical tan controvertido para unos y alabado por otros como es el “HEAVY METAL”.

Ahora bien, la pregunta que más de uno se hace es: ¿De dónde viene? o ¿Cómo se originó?. Retrocedamos en el tiempo hasta 2000 años A.C. aproximadamente y veremos que los antiguos sumerios, específicamente los babilonios, ya conocían dicho signo al que llamaban “Voor” el cual usaban para invocar a sus dioses. Y si examinamos la religión hindú, una religión también muy antigua, observaremos que dicho signo aparece con el nombre de “Karana Mudra” y que se usaba para alejar el mal y/o las energías negativas. Vayamos al siglo XX, específicamente a fines de 1960 y veremos que Jinx Dawson, vocalista de la banda de rock psicodélico COVEN ya exhibía el símbolo de la mano cornuda en la portada de uno de sus álbumes, lo que, aparte de asociar el consabido gesto a lo oculto demostraba públicamente su interés por dicho tema, algo en lo que ya se habían hecho notar personajes como el ocultista Aleister Crowley (1) o el fundador de la Iglesia de Satanás Anton Szandor LaVey, este último llegaría a utilizar dicho gesto como saludo ritual en sus ceremonias.

Y si no fuera suficiente, en la carátula del disco “Yellow Submarine” de THE BEATLES publicado en 1969, aparece una caricatura de John Lennon haciendo el mencionado signo. Como curiosidad, vemos que un inesperado personaje también realiza el signo de marras. Nos referimos al legendario cómico mexicano Mario Moreno “Cantinflas” quien en la película “Un Dia con el Diablo” realiza el gesto en la pantalla grande ¡En el año 1945! y claro está, mucho antes que los ya mencionados líneas arriba.

Pero sería el cantante italo-norteamericano Ronnie James Dio (Q.E.P.D.) quien haría masivo el uso de dicha señal, pues la adoptaría como saludo a los fans para diferenciarse de Ozzy Osbourne, a quien tuvo que sustituir como vocalista en el grupo BLACK SABBATH, al haber sido despedido de éste debido a sus adicciones. En el documental “Metal, A Headbanger Journey” del investigador y fan del heavy metal Sam Dunn, Ronnie lo explica en medio de una entrevista: “Mis raíces son italianas y cuando emigramos a América mis parientes trajeron todo, incluyendo sus supersticiones y creencias. Recuerdo cuando era muy niño e iba con mi abuela por la calle y vi que cuando ella se percataba que alquien le miraba mal, mi abuela le hacia la señal (de la mano cornuda) y yo me preguntaba ¿Qué está haciendo? Luego me explicó que en Italia, se acostumbra hacer eso que llaman “maloik” para bloquear el “mal de ojo” o “malocchio”. También se puede usar para devolver el “mal de ojo” al agresor. Asi que si bien yo no lo inventé, me siento honrado de que se me reconozca como el que más lo ha difundido, aunque algunos como Gene Simmons dirán que él lo inventó, asi como dice que inventó la respiración, los zapatos y todo lo demás”.

Y no es casual la cita de Gene Simmons, el controversial bajista de KISS, pues en Junio del 2017 intentó patentar dicho signo tal como aparece en la portada de uno de sus álbumes. Al final, fue tanta la protesta de los fans que tuvo que desistir de su intención.

Hay que aclarar que existen variaciones de ese gesto. Una de ellas se hace con el pulgar extendido, siendo usado frecuentemente en el lenguaje de los sordomudos y significa “Te quiero”, otra variación es con el índice cerrado y es denominado “la señal de Shaka” y esta muy asociado a la cultura del deporte de surf, aunque también suele usarse para indicar acciones como “beber una cerveza” o “llamar por teléfono”. El desconocimiento de estos detalles hizo que muchos criticasen una foto del Papa saludando a sus fieles en un estadio de Filipinas el año 2015.

(1) Aleister Crowley sería quien iniciaría esta extraña relación entre el ocultismo y el rock pues suscitó el interés de artistas como Jimmy Page, el guitarrista del grupo LED ZEPPELIN y los mismos THE BEATLES. Años después un recuperado OZZY OSBOURNE ya como solista, le dedicaría un tema en su álbum “Blizzard of Oz” publicado en 1980. El tema en cuestión se llamó “Mr. Crowley”.

(Por: Marco Vega)

