Roban una nueva película de Disney y piden un rescate para no publicarla

Cibercriminales afirman haber robado una nueva película de Disney y amenazan con publicarla antes de su estreno oficial si la compañía no paga un rescate.

El CEO del estudio, Bob Iger, advirtió que recibió la advertencia de que algunas partes de una película serían publicadas si no accedían a pagar el rescate en bitcoins. Según el ejecutivo, los criminales amenazaron con liberar, primero, cinco minutos del film, y luego ir sumando segmentos de 20 minutos.

Si bien no dijo de qué película se trataba, todo parece indicar que es Los Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar (en inglés original, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) y así lo han estado afirmando varios portales, como The Guardian y Deadline. Pero ese no es el único film que se viene: el 16 de junio se estrena Cars 3.

HOLLYWOOD ES, CADA VEZ MÁS, UN BLANCO DE ATAQUEIger añadió que Disney se niega a ceder a las demandas y está trabajando con el FBI para dar con los responsables y remediar el incidente.

Si es cierto que la rehén es la quinta película de la franquicia Piratas del Caribe, la situación es delicada: es una de las series más lucrativas del estudio, que está muy preocupado por el potencial daño que este incidente pueda causar a las ventas de entradas.

Disney es en sí misma un blanco atractivo y redituable para los atacantes, dado su alcance mundial y su enorme presencia en cines y teatros, la cual alcanzó mayormente con su estudio de películas principal y los otros que dependen de ella, como Pixar, Marvel y Lucasfilm. Este último es responsable de la histórica franquicia de Star Wars, por ejemplo.

Según The Verge, no hay evidencia que sugiera que los cibercriminales realmente se hicieron con la película, pero los incidentes similares previos sugieren que Hollywood es, cada vez más, un blanco de ataque, por lo que más vale tomarse las cosas en serio.

El mes pasado, por ejemplo, un cibercriminal afirmó que publicaría la nueva temporada de la serie Orange is the New Black si la compañía no pagaba un rescate, cuyo monto no se dio a conocer. El pago no se efectuó y los episodios aparecieron en Pirate Bay seis semanas antes del lanzamiento oficial, que estaba pautado para el 9 de junio.

Esta persona, bajo el apodo “thedarkoverlord”, también afirmó haber robado otros shows de cadenas como Fox, National Geographic y ABC.

En un comunicado, Netflix había dicho que estaba “al tanto de la situación”, a saber, que “un proveedor de producción utilizado por varios grandes estudios de televisión tuvo su seguridad comprometida y las autoridades competentes están involucradas”.

