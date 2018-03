Ricardo Briceño declaró ante la Fiscalía por caso Odebrecht

En el marco de indagaciones sobre presuntos aportes de Odebrecht a campaña de Keiko Fujimori

El expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Ricardo Briceño, se presentó ante la fiscalía de lavado de activos para declarar en el marco de indagaciones sobre los presuntos aportes de Odebrecht a la campaña de Keiko Fujimori en 2011.

A su salida, Briceño descartó la afirmación efectuada por el exdirectivo de Odebrecht, Jorge Barata, respecto a que entregó 200,000 dólares que tenían la finalidad de financiar la campaña a la presidencia de Keiko Fujimori.

“Para nada (la donación sirvió para apoyar una campaña política) lo que hubo fue una bolsa que se consiguió para la promoción de la inversión privada, así está y así figura en los documentos”, manifestó.

Dijo que la reunión a la que se hace alusión con varios empresarios, fue para presentar los resultados de su gestión y sobre los aportes que habían realizado para la promoción de la empresa privada.

Asimismo, explicó que, tras dejar el cargo, el directorio siguiente manifestó su voluntad de continuar con estas campañas de promoción deberían continuar, al tiempo que “se pide que la Confiep mantenga distancia de los candidatos a la Presidencia de la República”.

“En ningún momento Confiep planteó favorecer a algún candidato, inclusive está por escrito en el acta de directorio que Confiep no tomará partido por nadie y trabajará con quien gane (en la segunda vuelta)”, señaló.

En otro momento, precisó que durante la diligencia se aclaró que nunca organizó en una vivienda de su propiedad un cóctel organizado por el partido fujimorista, en la zona denominada Las Casuarinas.

“Probé que no se realizó en mi casa, además, en esa época no vivía en esa vivienda, no tengo nada que ver, ni he asistido a un coctel del partido fiujimorista”, añadió.

(Fuente: Andina)

