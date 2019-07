Reynaldo Arenas en destacado papel interpretativo ”Mi marido es casi perfecto”

Sólo en sueños o en una extraordinaria comedia, divertida, familiar y entretenida podremos ver al gran actor internacional REYNALDO ARENAS, quien interpretará el personaje de Romualdo, un marido tímido, obediente, sumiso, complaciente con su encantadora esposa SILVIA BARDALEZ, como comúnmente le dicen “ saco largo”. Bajo la dirección de ÁNGEL CALVO (NICOLASA) y producción de VICKY PAZ.

Silvia interpreta a Eulalia, una mujer, quien mostraba no estar contenta con su matrimonio, había mucha monotonía, su esposo era muy buenito, fiel y complaciente, se esmeraba en estar en su casa apenas salía del trabajo, directo a su casa, y ya no salía a ningún lado, no fumaba, no tomaba, su único objetivo era hacer a su esposa feliz con una vida tranquila y hogareña en casa. Una obra amena, divertida, sobre la vida misma, donde se conjuga el drama, el humor y el suspenso.

¡ Y ver a un REYNALDO ARENAS… en una actitud pasiva, tolerante, amoroso, dulce, fiel … sólo en el Teatro”!! Ya que por lo general, siempre le han dado a interpretar papeles opuestos, de hombre rudo, malo, fuerte, gánster, entre otros. Pero acá romperá los esquemas! ¡Tienen que verlo! extraordinariamente divertida.

¿Qué transmite la obra?

Tras las carcajadas, tiene muchos mensaje ocultos pero que se dan a entender, el principal se basa en el Amor, la confianza y el valorar a su pareja. En que no hay ser perfecto en el mundo y que uno no puede cambiar a tu pareja, podrá “mejorar “en algunos aspectos, pero hay que aceptar a la pareja con sus virtudes y defectos. Así también eliminar” el machismo”, ni ser” mujeriego” como los demás, es decir no ser uno más del montón, porque así catalogan a los varones en general machistas y mujeriegos.

Otro punto es que debe haber estrecha comunicación, “no callar”, que no reine el silencio en la pareja, es decir, cuando algo no nos gusta, debemos expresar siempre nuestro sentir, porque “el silencio”, mata el amor, mata la pasión, mata todo. Uno debe conversar y estar en armonía siempre, preguntarle a la pareja “que te gusta de mí y que no”, y tratar de modificar algunos detalles que a veces a los varones se les pasa por alto y no les damos la debida importancia al asunto, creando a veces resentimientos involuntarios que van creciendo y van restándonos para que haya una buena comunicación.

Estará en cartelera todos jueves y viernes del mes de AGOSTO a las 8 pm en el Centro Cultural de Jesús María, ubicado en Av. Horacio Urteaga 535, Ref: Campo Marte, en el distrito de Jesús María. Se adjunta fotos en alta resolución.

Venta de entradas en Atrápalo y Boletería del Centro Cultural de Jesús María.

Me gusta: Me gusta Cargando...