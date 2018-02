Rex Tillerson: frases destacadas durante su visita en Perú

Brindó declaraciones sobre la relación bilateral, lucha contra el narcotráfico y Venezuela

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex W. Tillerson, inició una visita oficial a Perú y durante su estancia en Lima brindó diversos comentarios sobre la relación bilateral, lucha contra el narcotráfico, democracia, Venezuela, entre otros temas.

Estas son las frases más destacadas de Tillerson en su visita oficial al Perú:

1.-“Reconocemos el creciente liderazgo internacional de Perú, su asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde sabemos que ellos van a abordar varias de las preocupaciones que compartimos”.

2.-“Tenemos una relación muy sólida con Perú en temas de seguridad, lucha contra narcotráfico, crimen transnacional (…)”.

3.- “Es importante escuchar al pueblo venezolano y acabar con su sufrimiento”.

4 .-“Todavía no tomamos una decisión final si el presidente Donal Trump vendrá o no a la Cumbre de las Américas, depende de su agenda. No anunciamos la agenda del presidente con tanta anticipación (…)”.

5 .-“Que asista (Nicolás) Maduro o no (a la Cumbre de las Américas), no es lo importante. Lo importante es que se ha establecido un buen temario para la cumbre.

6 .-“Yo espero que no haya distracciones a los temas contemplados en la agenda de la Cumbre de las Américas, que son cómo reforzar la gobernabilidad y combatir la corrupción”.

7.- “Estados Unidos tiene que reconocer que somos los mayores consumidores de drogas ilícitas, por lo tanto tenemos que trabajar en este problema”.

8 .-“Las drogas afectan a todos los países de la región, y es por eso que establecemos los esfuerzos conjuntos”.

(Fuente: Andina)

Me gusta: Me gusta Cargando...