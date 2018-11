Revelan ausencia de apoyo a niños de la Amazonía

La congresista Tania Pariona destacó que uno de los temas importantes que ha sido dejado de lado es el acceso a la justicia intercultural para los niños y adolescentes indígenas. Fue al inaugurar la Mesa de trabajo “Derecho a una vida libre de violencia. Acceso a una justicia intercultural”, el viernes 23, organizado por el despacho congresal.

Comentó que debe ser de prioridad nacional que los niños, principalmente los amazónicos, tengan derecho a una vida libre y a una educación de acuerdo a sus costumbres y en su idioma.

Por su parte, el congresista Alberto De Belaunde advirtió que la escuela puede convertirse en un verdadero calvario para los niños y uno de los principales motivos de la deserción escolar.

“Uno de los casos emblemáticos sucede en la provincia Condorcanqui, compuesta por un 70 a 81% de población awajúnn y wanka. Solo hay un defensor público, pero no en lo civil, sino en lo penal. Es decir, se terminaba defendiendo al agresor”, afirmó.

La escuela, dijo, debe ser el espacio para que todos los niños y adolescentes se sientan seguros y si hay un castigo para los autores de una agresión, tiene que ser oportuno y haya una sensación de justicia y no de impunidad.

En la reunión también participaron los congresistas Indira Huilca y Hernando Cevallos, quien presentó denuncias periodísticas e informaciones del ministerio de Cultura sobre casos de desprotección de niños y adolescentes en la región amazónica, especialmente en Nieva –en niñas de colegio- y en el Cenepa.

Al respecto, la congresista Tania Pariona no descartó realizar acciones conjuntas con la Comisión investigadora de abusos sexuales que preside su colega De Belaunde.

Luego, la congresista Indira Huilca propuso abrir espacios para el diálogo y si es posible, dijo, con la propia víctima. Mencionó como ejemplos los casos ocurridos en las zonas de Condorcanqui y Chiriaco.

“Hemos solicitado información del número de docentes separados y destituidos en Amazonas y pedimos que las plazas sean reemplazadas por otros. Pero para ello tiene que haber un presupuesto y esa información la hemos solicitado al MINEDU y al gobierno regional de Amazonas”, dijo la parlamentaria.

Dio a conocer que el gobierno regional de Amazonas ha informado que desde el 2015 a la fecha fueron destituidos 19 docentes por denuncias de acoso.

Alicia Abanto representante de la Defensoría del Pueblo, presentó su informe sobre las Niñas y Adolescentes Indígenas en el Perú y mostró cómo viven los niños en los internados en la selva, en este caso El Cenepa, Amazonas: una inadecuada infraestructura, precariedad, insalubridad y falta de alimentos”

Los internados tienen que ser considerados parte del servicio público y el Estado tiene que ampliar su visión para darles presupuesto y crear infraestructura, dijo la funcionaria. Reveló que para comer muchas de las internas se habían dedicado a la prostitución.

Betsabet Barriga, coordinadora nacional de la Estrategia Rural del Ministerio de la Mujer, informó a la Mesa, que se han identificado algunos nudos críticos de los motivos de la violencia sexual: no hay cámara de Gessel (habitación acondicionada con vidrio para ver la conducta de los niños), no hay profesional de psicología para hacer las entrevistas; el Ministerio Público no realiza diligencias en zonas rurales, ausencia y desconocimiento de las competencias del personal de salud en zonas rurales y debilidad de políticas institucionales.

