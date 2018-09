Representación por macrorregiones genera debate

Comisión de Constitución continúa debate sobre la bicameralidad y la forma de representación para el próximo Senado.

La Comisión de Constitución continúa esta mañana con el debate sobre la reforma constitucional respecto a la bicameralidad del Congreso peruano. Si bien se ha aceptado la existencia de las dos cámaras, los congresistas de este grupo multipartidario adelantaron sus posiciones en la estación informes.

Al inicio de la sesión, la presidenta Rosa María Bartra informó de la ausencia de los titulares de la ONPE y del Jurado Nacional de Elecciones. En sendos oficios, ambos informaron que se “necesita mayores elementos” para fijar una posición institucional.

El titular del JNE, Víctor Ticona, dio a conocer que los contenidos y alcances no han sido examinados ni discutidos por el pleno de este organismo para fijar su posición.

Al respecto, la congresista Úrsula Letona comentó que se debe exigir que ambos organismos, que son parte del sistema electoral, informen por escrito además de acudir a una próxima sesión. Son reformas que las implementarán luego de su aprobación en la comisión, afirmó.

Jorge Castro pidió que las consultas sobre la conformación del próximo Congreso debe ser consultado a las organizaciones de base, “no con los amigotes”, porque va a haber un contrabando a través de las normas de desarrollo constitucional. Agregó que estas decisiones no pueden ser manejadas desde Lima “por personajes siniestros”.

Alberto de Belaunde dijo que no conocía de ninguna ley de desarrollo constitucional sobre ese tema, mientras que Mario Mantilla precisó que los detalles sobre la representación deben ir en el texto de la Constitución, no en el desarrollo, y que la representación en torno a las macrorregiones implicará que departamentos con baja población no tengan un representante, más aún si son listas cerradas.

Por su parte, la congresista Karina Beteta se expresó opuesta a constituir las macrorregiones porque cada departamento tiene sus propias costumbres, afirmó, y que ella sigue pensando que la unicameralidad es lo mejor para el Congreso.

