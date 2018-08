Reportan desaparición de documentos de gestión de Walter Ríos

La presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, Flor Guerrero, reportó la desaparición de documentos de dicha instancia judicial, anteriormente encabezada por el hoy detenido Walter Ríos.

Según detalló en conferencia de prensa, a la fecha no se ha podido encontrar los registros de visitas al despacho de Walter Ríos, material de importancia para las investigaciones.

Dijo, además, que no se halló documentación administrativa, y consideró que en la gestión de su antecesor reinó el desorden.

“Uno abre un cuaderno de ingreso de personas que va a visitar al presidente y no hay. Se ha pedido y no existe. No se sabe quiénes estuvieron con el anterior presidente”, aseveró.

La Fiscalía considera a Walter Ríos considera como un “hombre clave” de la presunta red de corrupción y organización criminal denominada “Los cuellos blancos del puerto”.

De acuerdo con la investigación fiscal, esta red de corrupción estaría organizado en:

1) Red externa, conformada por abogados litigantes y empresarios.

2) Red interna, con la participación de personal administrativo y jurisdiccional de la Corte del Callao, que tenía como “hombre clave” a su entonces presidente, Walter Ríos.

3) Red integrada por algunos funcionarios del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Actualmente, Ríos cumple prisión preventiva de 36 meses en el penal Ancón I.

(Fuente: Andina)

