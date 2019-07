Renault – Jinbei Automotive prometen transformar a Jinbei

Con la finalidad de entregarse a los consumidores de la nueva era, Jinbei ha optado por entrar a un periodo de transformación donde el desarrollo por medio de novedosos procesos y avances tecnológicos sería uno de los enfoques primordiales de la marca. Este cambio se produjo a raíz de la alianza o Joint Venture entre Renault y Brillance, marca líder de vehículos comerciales en China.

Fundada el 15 de diciembre de 2017, Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd se adhiere a un concepto centrado en el usuario en el cual se aprovecha la tecnología en su total plenitud con el propósito de crear la marca líder de vehículos comerciales livianos chinos en el mundo. Bajo esta visión, Brilliance Jinbei potencia su oferta y cambia su enfoque, pues busca extender su gama, del segmento de autobuses estrechos y ligeros hacia el mercado de MPV y SUV.

Por su parte, Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd nos dio un primer vistazo de lo que se podría esperar de esta nueva propuesta en sus próximos lanzamientos con la revelación del modelo KONECT, el cual estará disponible en el mercado este año. Este es el primer SUV inteligente de 7 plazas de la marca y fue uno de los diseños más aclamados en la exhibición de vehículos en Guangzhou de 2018. Asimismo, los modelos Master y Trafic de Renault se lanzarán sucesivamente en el mercado de China en 2020. Por ello, se provee que, hasta 2022, el valor de producción anual de Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. alcanzará 150 mil de unidades y se convertirá en la marca líder global de vehículos comerciales.