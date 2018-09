¿Que relación tienen Iron Man y el Heavy Metal?

Para empezar, IRON MAN es un personaje de cómics perteneciente al universo MARVEL, creado en 1963 por Stan Lee y popularizado en el cine gracias a la interpretación del actor Robert Downey Jr., donde interpreta al multimillonario científico y playboy Tony Stark quien, forzado por las circunstancias, abandona su negocio de fabricación y venta de armas para crear una armadura que lo hace casi invulnerable, y a la vez, IRON MAN es el título de una canción del grupo de heavy metal británico BLACK SABBATH, cuya letra habla precisamente de un hombre de metal.

La canción narra la historia de un hombre que viaja al futuro y observa el fin de la humanidad. Al volver al presente, se convierte en un hombre de metal a causa de la exposición a un campo magnético. También pierde la capacidad de hablar, lo que imposibilita sus intentos de advertir a la gente sobre el peligro inminente. Aunque intenta comunicarse es ignorado y despreciado por todos. Furioso, decide vengarse de la humanidad, causando él mismo el apocalipsis que vio en su viaje al futuro. Este tema interpretado por la peculiar y desgarrada voz del vocalista Ozzy Osbourne, aunado a la pesadez del bajo de Geezer Butler y la batería de Bill Ward y sobre todo, al singular estilo de tocar del guitarrista Tony Iommi (1), terminaría revolucionando el mundo del heavy metal Black Sabbath “Iron Man” – YouTube. Geezer Butler, uno de los compositores del tema reconoce que la inspiración le vino al recordar que, de niño leía las historietas del superhéroe IRON MAN, solo que en este caso la letra terminaría describiendo a un héroe que por las circunstancias termina convirtiéndose en villano, al contrario del personaje de los cómics. BLACK SABBATH publicó dicho tema en su álbum “Paranoid” en 1970, pero fue tan exitoso que el grupo lo incluyó en su álbum “We Sold Our Soul for Rock ‘n’ Roll” publicado en 1975, posteriormente lo haría en el álbum “Reunion”, lanzado el año 2000 con motivo de su reencuentro. Curiosamente, sería la película del superhéroe de metal IRON MAN, quien volvería a poner al grupo dentro de la atención de los medios, al ser incluído el tema del mismo nombre dentro de la banda sonora de dicha película Iron Man 1 (2008) – The Movie End Credits – YouTube. Y si no bastara, en una de las escenas el actor Robert Downey Jr. luce un polo de BLACK SABBATH para más señas. Se realizaron muchas versiones de dicha canción. Una de las más conocidas dentro del mundo del heavy metal es la versión que hace el grupo THERAPY? acompañado en las vocales por el vocalista original de BLACK SABBATH, es decir, el mismo Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne with Therapy? – Iron Man – YouTube, y que fue incluída en el disco “Nativity In Black” lanzado en 1994, el cual sería el primero de una serie de 3 discos del mismo nombre, en los cuales diferentes bandas rindieron tributo al mencionado grupo, realizando versiones propias de los temas más conocidos del mismo.

(1) El singular sonido de la guitarra de Tony Iommi se debió a un accidente que tuvo cuando trabajaba en una fábrica operando una cortadora de metal, donde sufrió la pérdida de las puntas de dos de sus dedos. Después de muchos ensayos con diversos materiales Tony Iommi se decidió por unas prótesis de cuero para sus dedos, cambió las cuerdas de su guitarra y aflojó la tensión de éstas, generando el sonido oscuro que identificó a BLACK SABBATH a lo largo de su existencia. Tony Iommi

Escrito por: Marco Vega

