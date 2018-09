Reinventando el futuro del trabajo: Cisco Collaboration y Google Cloud

El futuro del trabajo se define por lo que podemos hacer, sin importar el lugar o la hora. Actualmente existe la tecnología capaz para hacer que cualquier lugar sea nuestro espacio de trabajo. Sin embargo, muchas organizaciones no han empleado las suficientes acciones para transformar la forma de trabajar.

De acuerdo con Cisco (The Future of Work, 2018):

● Un 70% de trabajadores considera que las juntas no generan resultados claros y que no se aprovechó el tiempo. ● 44% de los colaboradores espera tener libertad de elegir dónde y cómo trabajar en los próximos 3 años. Para ayudar a las organizaciones a reinventar su forma de trabajar, Cisco Collaboration y Google Cloud anunciaron una importante alianza que unirá el poder de la inteligencia artificial y el machine learning con las soluciones de colaboración de Cisco.

En una primera instancia, se trabajará con los centros de atención a clientes que utilizan las soluciones de Cisco, para integrar un asistente con inteligencia artificial de Google, el cual ayudará a guiar las conversaciones con los clientes y, a su vez, aprenderá constantemente para mejorar las experiencias.

Por otra parte WebEx se integrará con Google Calendar para generar juntas con un solo clic, mientras que la IA de Google podrá transcribir conversaciones y tomar notas automáticamente, haciendo más eficientes las reuniones de trabajo. Además, también se tiene planeado integrar las herramientas Google Docs, Presentaciones y Hojas de Cálculo a los espacios de trabajo de WebEx. Esta primera integración es solo el principio de una alianza, entre Cisco y Google, que busca transformar el futuro del trabajo.

Me gusta: Me gusta Cargando...