Regulación de cannabis medicinal en Perú pone en posición destacada en AL

La OMS – Organización Mundial de la Salud ha recomendado a la ONU – Organización de las Naciones Unidas la reclasificación del cannabis y sus derivados para una categoría de sustancias con propiedades terapéuticas comprobadas. Otra recomendación de la agencia es que los productos derivados del canabidiol con menos de 0,2% de THC también no entren en la lista de restricciones. Este tipo de cambio, sugerido por la mayor autoridad de salud en el mundo, representa un reconocimiento formal sobre los beneficios terapéuticos de la planta y podría alentar a muchos países a flexibilizar sus leyes de prohibición, ampliando el acceso de la población a medicamentos derivados de cannabis.

Siguiendo ese movimiento global, con respaldo de evidencias científicas y reivindicación de la sociedad civil, las autoridades del Perú publicaron la reglamentación del cannabis medicinal en el país a finales de febrero, un año y medio después de la legalización.

“Perú ha dado un gran paso al apoyar a los pacientes y facilitar el acceso a medicamentos a base de cannabis, con el endoso de todos los sectores de la sociedad y el respaldo de evidencia científica y experiencia global”, comentó Luiz Orlando Novaes, Director General de Spectrum Cannabis Peru, compañía que llegó en enero al país.

Hay una creciente base científica acerca los beneficios ofrecidos por el uso medicinal del cannabis. Según un informe de la National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (EEUU), el uso recurrente de cannabis medicinal ha presentado resultados positivos para pacientes de dolor crónico, así como para espasmos musculares relacionados con la esclerosis¹; un estudio, publicado en la revista científica The Lancet, muestra que el CBD puede ser una alternativa para pacientes con epilepsia resistente a tratamientos convencionales²; y estudios que, según el Instituto Nacional del Cáncer estadounidense, muestran los beneficios de la sustancia para el tratamiento de diversos tipos de cáncer o efectos colaterales del tratamiento convencional.³

“A lo largo de mi carrera, he visto muchos casos de pacientes que no han encontrado formas eficaces para tratar sus enfermedades. El uso terapéutico del cannabis puede significar una alternativa para una cantidad significativa de personas que antes no veían soluciones para sus problemas de salud”, afirmó Wellington Briques, Director Médico de Canopy Latam.

