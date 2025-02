Regresa la Media Maratón de Lima

La media maratón más antigua del mundo se disputa este 24 de julio.

Se espera contar con más de 12mil corredores.

La partida será en la Plaza Mayor de Lima y la llegada en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva.

Se correrán 10K y 21K.

Tras dos años de ausencia debido a la pandemia, la Media Maratón de Lima, la carrera 21K más antigua del mundo, regresa y en esta oportunidad se desarrollará el 24 de julio, en pleno mes patrio.



Esta será la edición 113 de la Media Maratón de Lima y se le ha denominado como “Edición Patria”, para continuar con las celebraciones del Bicentenario del Perú. La carrera es organizada por Perú Runners conjuntamente con la Municipalidad de Lima y las inscripciones ya se encuentran abiertas en el sitio web de tucarrera.pe. Toda la información puede encontrarse en las redes oficiales @perurunners en Facebook, Instagram y Twitter.



Como ya es costumbre, la MML tendrá sus modalidades de 21K y 10K y la partida se dará en la Plaza Mayor de Lima y la llegada en el Circuito Mágico del Agua del Parque de la Reserva. El recorrido será por lugares tradicionales de la capital, por lo que todos los corredores podrán además, disfrutar de la arquitectura limeña.



La ruta para los 10K será por el Jirón de la Unión, Paseo de los Héroes Navales, Paseo de la República y la Avenida Arequipa. Por su parte, el trayecto de 21K tendrá un camino adicional por Canaval y Moreyra, Carriquiry, Del Parque Norte y Juan de Arona.



La primera edición de la Media Maratón de Lima se llevó a cabo en 1909. En esa oportunidad, fueron 70 los participantes que marcaron un hito en la historia runner no sólo limeña, sino mundial. Para este 2022, se espera más de 12mil corredores inscritos entre los 10 y 21 K.





113 Media Maratón de Lima



– Fecha: Domingo 24 de Julio

– Horarios:

Concentración: desde las 6:00 am

Partida: 10K (7:00 am) │ 21K (8:00 am)

– Lugar:

Concentración & Partida: Plaza de Armas de Lima

Llegada: Parque de La Reserva (Circuito Mágico del Agua)

– Distancias: 21km y 10km

Distancia 10K para mayores de 13 años en adelante.

Distancia 21K para mayores de 18 años en adelante.

– Entrega de Kits:

Fecha y lugar por confirmar

– Inscripciones Corporativas:

Comunicarse al correo tucarrera@passline.pe (mínimo de 20 corredores).