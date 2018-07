RED HAT: Nuevo líder de Negocios, Partners y Alianzas para Latinoamérica

Red Hat, líder mundial en soluciones de software de código abierto para empresas, nombró recientemente a Germán Soracco como Director Senior de Negocios, Partners y Alianzas para Latinoamérica. Desde este nuevo rol, el ejecutivo liderará la estrategia comercial para impulsar el crecimiento de la compañía en dos segmentos claves en esta región: SMB y Mid-Market. Su principal objetivo será acercar la oferta de soluciones innovadoras de Red Hat a un amplio número de clientes de distintas industrias, para ayudarlos a enfrentar los desafíos del exigente entorno digital actual. Además será responsable por la estrategia del ecosistema de socios y alianzas globales para la cobertura de estos mercados.

“En línea con el lema de Stronger Together, Red Hat tiene como objetivo no solo conectar nuestro ecosistema de socios, sino también proporcionar el conocimiento y la experiencia para que puedan hacer crecer mejor su negocio con Red Hat. Al hacerlo, los socios podrán asesorar mejor a sus clientes sobre las soluciones necesarias para acelerar su transformación digital y prosperar en un entorno empresarial cada vez más volátil, incierto y complejo”, destaca Germán Soracco, en línea con la visión de Mark Enzweiler, Vicepresidente Senior de Global Channel Sales and Alliances para Red Hat.

Germán cuenta con una amplia trayectoria profesional en la industria tecnológica, en la gestión de negocios directos e indirectos en Latinoamérica. Está basado en Buenos Aires y ha sido parte del equipo de Red Hat desde hace más de 10 años, donde ocupó diversos cargos como Gerente Regional de Ventas para el Cono Sur y luego para Latinoamérica. Anteriormente, tuvo posiciones gerenciales en otras compañías del sector tales como Oracle y Aon Risks. También fundó y dirigió su propia empresa de consultoría.

Me gusta: Me gusta Cargando...