Red Hat anuncia los resultados del tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018

• Los ingresos del tercer trimestre totalizaron USD 748 millones, que representan un incremento interanual del 22% o del 20% en moneda constante.

• Los ingresos por suscripciones de tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones y otras tecnologías emergentes del tercer trimestre fueron de USD 162 millones, equivalentes a un incremento interanual del 44% o del 42% en moneda constante.

• El saldo de ingresos diferidos al cierre del trimestre fue de USD 2.110 millones, que equivale a un aumento interanual del 23%.

• El flujo de fondos operativo del tercer trimestre fue de USD 160 millones, que equivale a un aumento interanual del 18% y el flujo de fondos operativo en lo que va del ejercicio es de USD 561 millones, que representa un incremento interanual del 21%.

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), el proveedor líder mundial de soluciones open source, anunció los resultados financieros del tercer trimestre de su ejercicio fiscal 2018 finalizado el 30 de noviembre de 2017.

“Una vez más logramos un crecimiento interanual del 20% tanto en los ingresos por suscripciones como en los totales debido a una fuerte demanda de tecnologías de nube híbrida, incluyendo contenedores y soluciones que facilitan y gestionan entornos de nubes múltiples y privadas”, dijo Jim Whitehurst, Presidente y Director General de Red Hat.

“Nuestra posición estratégica, cada vez mayor dentro de las organizaciones de TI empresariales, se ve reflejada en la intensa venta cruzada de nuestra amplia cartera que generó un incremento interanual del 30% en operaciones por valores que superan USD 1 millón y un crecimiento superior al 40% en los ingresos por suscripciones de tecnologías relacionadas con el Desarrollo de Aplicaciones y otras tecnologías emergentes.”

“En el tercer trimestre, una sólida ejecución se sumó a la potente combinación generada por un incremento en los ingresos totales del 22%, un aumento de las ganancias operativas ajustadas a los PCGA del 47%, un aumento de las ganancias operativas no ajustadas a los PCGA del 25% y un crecimiento del flujo de fondos operativo del 18%”, dijo Eric Shander, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Finanzas de Red Hat. “En función de los resultados obtenidos en el tercer trimestre, prevemos finalizar el ejercicio con una proyección anualizada de aproximadamente USD 3.000 millones de ingresos totales.”

Ingresos: Los ingresos totales del trimestre ascendieron a USD 748 millones, que representan un incremento interanual del 22% en dólares estadounidenses, o del 20% medido en moneda constante. Las referencias a moneda constante en este comunicado se detallan en las tablas que figuran a continuación. Los ingresos por suscripciones del trimestre fueron de USD 657 millones, que equivalen a un aumento interanual del 21% en dólares estadounidenses, o del 19% medido en moneda constante. Los ingresos por suscripciones del trimestre representaron el 88% de los ingresos totales.

Desglose de los ingresos por suscripciones: Los ingresos del trimestre por suscripciones de productos relacionados con Infraestructura fueron de USD 495 millones, lo que representa un incremento interanual del 15% en dólares estadounidenses y del 14% medido en moneda constante. Los ingresos por suscripciones de tecnologías para el Desarrollo de Aplicaciones y otras tecnologías emergentes ascendieron a USD 162 millones, lo que representa un incremento interanual del 44% en dólares estadounidenses, o del 42% medido en moneda constante.

Ganancia operativa: La ganancia operativa ajustada a los PCGA del trimestre fue de USD 118 millones, lo que representó un incremento del 47% interanual. Luego del ajuste por gastos de remuneración en acciones, no dineraria, la amortización de activos intangibles y los costos de operación relacionados con combinaciones de negocios, la ganancia operativa no ajustada a los PCGA del tercer trimestre fue de USD 179 millones, equivalentes a un incremento del 25% interanual. El margen operativo ajustado a los PCGA del tercer trimestre fue del 15,8% mientras que el no ajustado a los PCGA fue del 23,9%. Las referencias a valores no ajustados a los PCGA de este comunicado se detallan en las tablas que figuran a continuación.

Resultado neto: El resultado neto ajustado a los PCGA del trimestre fue de USD 101 millones o de USD 0,54 por acción diluida, comparado con los USD 68 millones o USD 0,37 por acción diluida del mismo trimestre en el ejercicio anterior.

