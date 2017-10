Red Hat anuncia los resultados del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2018

Los ingresos del segundo trimestre totalizaron USD 723 millones, que representan un incremento interanual del 21%.

Los ingresos por suscripciones de tecnologías relacionadas con el Desarrollo de Aplicaciones y otras tecnologías emergentes del segundo trimestre fueron de USD 150 millones, equivalentes a un incremento interanual del 44%.

El saldo de ingresos diferidos al cierre del trimestre fue de USD 2.050 millones, que equivale a un aumento interanual del 22%.

El flujo de fondos operativos del segundo trimestre fue de USD 143 millones, que equivale a un aumento interanual del 48%; el flujo de fondos operativos en lo que va del ejercicio es de USD 401 millones, que representa un incremento interanual del 22%.

Red Hat, Inc. (NYSE: RHT), el proveedor líder mundial de soluciones de código abierto para empresas, anunció los resultados financieros del segundo trimestre de su ejercicio fiscal 2018 finalizado el 31 de agosto de 2017.

“La fuerte demanda de nuestras tecnologías que hacen posible la computación en la nube híbrida ha contribuido a acelerar el aumento de los ingresos en la primera mitad del ejercicio fiscal. En el segundo trimestre, registramos un crecimiento total del 21% como consecuencia de un incremento superior al 40% en los ingresos provenientes de las tecnologías relacionadas con el Desarrollo de Aplicaciones y otras tecnologías emergentes”, dijo Jim Whitehurst, Presidente y Director General de Red Hat. “Las organizaciones de TI continuaron recurriendo a Red Hat como socio tecnológico estratégico para que las ayude a transformar y modernizar sus aplicaciones e infraestructuras para la nube híbrida.”

“El sólido rendimiento y la demanda internacional de tecnologías de Red Hat continuaron propulsando los resultados financieros que superaron las expectativas del segundo trimestre y la primera mitad del ejercicio fiscal 2018”, agregó Eric Shander, Vicepresidente y Director de Finanzas de Red Hat. “Durante la primera mitad del ejercicio 2018, Red Hat logró una poderosa combinación del 20% de crecimiento de sus ingresos totales, el 41% de crecimiento de la ganancia operativa, el 26% de crecimiento de la ganancia operativa no ajustada a los PCGA y el 22% de crecimiento del flujo de fondos operativos. En función de estos resultados de los primeros dos trimestres y del impulso actual, estamos incrementando los pronósticos del ejercicio completo.”

Ingresos: Los ingresos totales del trimestre ascendieron a USD 723 millones, que representan un incremento interanual del 21% en dólares estadounidenses, o del 20% medido en moneda constante. Los ingresos por suscripciones del trimestre fueron de USD 638 millones, que equivalen a un aumento interanual del 20% en dólares estadounidenses, o del 20% medido en moneda constante. Los ingresos por suscripciones del trimestre representaron el 88% de los ingresos totales.

Desglose de los ingresos por suscripciones: Los ingresos del trimestre por suscripciones de productos relacionados con Infraestructura fueron de USD 487 millones, representativos de un incremento interanual del 14% en dólares estadounidenses y del 14% medido en moneda constante. Los ingresos por suscripciones de tecnologías relacionadas con el Desarrollo de Aplicaciones y otras tecnologías emergentes ascendieron a USD 150 millones, que representan un incremento interanual del 44% en dólares estadounidenses, o del 43% medido en moneda constante.

Ganancia operativa: La ganancia operativa ajustada a los PCGA del trimestre fue de USD 135 millones, lo que representó un incremento del 64% interanual. Luego del ajuste por gastos de remuneración en acciones, no dineraria, la amortización de activos intangibles y los costos de operación relacionados con combinaciones de negocios, la ganancia operativa no ajustada a los PCGA del segundo trimestre fue de USD 191 millones, equivalentes a un incremento del 40% interanual. El margen operativo ajustado a los PCGA del segundo trimestre fue del 18,6% mientras que el no ajustado a los PCGA fue del 26,4%. Las referencias a valores no ajustados a los PCGA de este comunicado se detallan en las tablas que figuran a continuación.

Acceda a la información completa de los resultados en http://investors.redhat.com

