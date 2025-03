Red Bull Batalla De Los Gallos Final Internacional 2020

Rapder se lleva el cinturón de Campeón en el Escenario Virtual

Rapder de Mexico gana

Skone toma segundo puesto, Aczino tercer

La primera competición de rap hecha completamente en el mundo virtual llevó los MCs al espacio, al desierto, y más allá.

Más de 14 millones de fans vieron la Final internacional en simultáneo.

Este sábado, más de 14 millones de fans sintonizaron en simultáneo para ver la Final Internacional de Red Bull Batalla de Los Gallos. En un estudio de TV en Pinewood Studios en la República Dominicana, Red Bull Batalla de los Gallos celebró la victoria de Rapder en la primera batalla de freestyle completamente en un entorno virtual.

Hablando de su victoria, Rapder dijo:

“Me siento feliz, aún no soy consciente de lo que ha pasado. No es solo la felicidad de ganar, todo el mundo sabe el proceso que pasé, los grandes errores que tuve, todo lo que me llovió, todo lo que pasó. Poder superarme a mí mismo, poder limpiarme a mí mismo, superar esa nube que tenía encima… Estoy muy contento. Eso es con lo que me quedo. Puedes equivocarte, puedes caerte pero mentalmente tienes que seguir. Me llena de orgullo haberlo conseguido”

La victoria de Rapder ha sido un duro desafío. Además de enfrentarse a una de las alineaciones más fuertes que la competencia haya visto jamás (incluyendo tres campeones internacionales), también se enfrentaron a una situación única – una Final Internacional filmada frente a una pantalla verde sin público.

Hablando de ese desafío, Rapder dijo: “ Al principio fue un poquito complicado y traté de calmarme. Luego me sentí mejor porque tuve el espacio para enfocar completamente.’

La Final Internacional viene después de un año bastante activo. Red Bull Batalla de los Gallos celebró 11 finales nacionales. Adaptándose a los desafíos de este año, la competición de rap más importante ha seguido creciendo. Más de 17,000 pruebas fueron enviadas a través de la app oficial, duplicando los números del año pasado.

El Play-By-Play

Los estimados hosts Queen Mary y Serko Fu dieron la bienvenida a una audiencia internacional al escenario virtual por primera vez. La estructura virtual se estableció un mundo paralelo, llamado ‘la Dimensión del Flow’

Los octavos empezaron en una ola de emociones- como en la Final del 2019, Bnet se enfrentó a su viejo rival Valles-t otra vez- después de una réplica, Bnet superó al Colombiano. Otros ganadores de octavos fueron Skone, que venció a Tata, el uruguayo Naicen que venció a SNK, Acertijo que venció a Minos, Éxodo Lirical, Rapder, Aczino y Yartzi.

La ronda de cuartos fue llena de sorpresas, con el joven Dominicano Éxodo Lirical superando al Campeón Internacional 2019 Bnet después de una batalla explosiva donde Éxodo mostró su magnetismo y la promesa de una gran carrera en el freestyle. Los otros ganadores de la ronda fueron: Rapder (Mexico), Aczino (Mexico) y Skone (España).

Semifinales empezaron con mucha energía y mucha tensión- con dos de los leyendas más grandes de la liga se enfrentaron: Aczino vs. Skone. Skone superó a Aczino, asegurando su plazo en la ronda final. Luego, Éxodo Lirical se enfrentó a Rapder en una batalla difícil, terminando últimamente en la victoria de Rapder.

Éxodo lirical se enfrentó a Aczino para determinar quien llevaría el tercer puesto- fue Aczino.

La ronda final fue algo que no habíamos visto antes. La primera ronda fue la clásica acapela con el tronco. Después, todos viajaron al desierto para una batalla épica. Después del desierto, fueron a las montañas en la nieva para la última batalla de la ronde. Luego, dándole una sorpresa a todos, Serko Fu y Queen Mary anunciaron el ganador- Rapder.

A lo largo de la noche, el jurado impresionante con Arkano (Campeón Internacional 2015), Blazz-t (MC Chileno, finalista nacional), Jony Beltrán (leyenda de freestyle Mexicano), Muphasa (freestyler Argentino), y Mozart La Para (leyenda Dominicano de la música urbana que tuvo sus inicios en Red Bull Batalla de los Gallos) usaron sus años de experiencia para tomar decisiones difíciles. Los casters Taty y Tess la nos guiaron a través de cada paso de la experiencia mientras los hosts Queen Mary y Serko Fu mantuvieron el ánimo, asegurándonos que ningún punchline pasara desapercibido.

Hablando sobre la selección de Rapder en la ronda final, Muphasa dijo: ‘Rapder es un justo campeón que ganó con mucha fuerza- fue superior en todos los rounds’

Camino al Escenario Virtual: La Burbuja + Producción

El montaje de un evento tan ambicioso en 2020 supuso algunas desafías sorprendentes y soluciones innovadoras.

Se creó una burbuja inspirada en la que hizo NBA 10 días antes del evento para competidores y staff. Con el objetivo de satisfacer las necesidades de los MCs, la burbuja contó con un estudio, lugares para batallar, y lugares para relajar como una cancha de baloncesto, una piscina, y salas de gaming.

Para dar más energía a las MCs, se instalaron pantallas con proyecciones en vivo de sus amigos, familia, y fans al lado del escenario.

La pantalla verde era tan grande que no había suficiente pintura verde en la República Dominicana para cubrirla. Tuvo que traerlo desde Connecticut, EEUU.

Hablando del evento, el director Paulí Subira Claramunt dijo:

“Más de 14,000 fans asistieron La Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos el año pasado y fue el evento de música en español más transmitido el la historia. Quedó claro que eso no iba a suceder este año, pero queríamos darles a los fans y los MCs algo espectacular. Un mes y medio antes del evento, La República Dominicana fue elegida y el equipo se puso a trabajar. Los equipos fueron enviados desde Europa y Asia, y con un equipo brillante- creo que lo logramos!”

