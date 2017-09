Reconocimiento a Director de Belmond Perú

El director regional de la reconocida colección de hoteles Belmond Perú, Laurent Carrasset, recibió reconocimiento internacional al hotelero del año, “SAHIC Hotelier of the Year Award”, en la décima edición de los Premios SAHIC llevada a cabo en la ciudad de Buenos Aires.

Laurent Carrasset es director regional de Belmond Perú desde 2007 y tiene a su cargo la dirección de la colección, manteniendo los estándares de calidad para sus clientes y velando por el bienestar de sus colaboradores. El posicionamiento de las propiedades de Belmond en la región y, sobre todo, su valioso aporte a la industria hotelera de lujo, contribuyeron a que Carrasset obtenga este galardón.

Los Premios SAHIC tienen como finalidad reconocer las contribuciones más sobresalientes a la industria de hoteles y el turismo en Latinoamérica. Existen diferentes categorías: El premio SAHIC a la mejor venta del año, “SAHIC Deal of the Year Award”; el premio SAHIC al mejor nuevo hotel o hotel de desarrollo de uso mixto del año, “SAHIC Best New Hotel or Mixed-Use Hotel Development of the Year Award”; premio SAHIC al mejor hotelero del año, “SAHIC Hotelier of the Year Award”; reconocimiento especial, “Special Recognition” e ícono inspiracional de la industria, “Inspirational Industry Icon”.

