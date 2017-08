Reconocidos artistas diseñan sus propios Trompos en favor de niños y jóvenes de las lomas de Carabayllo

Lima, 8 de Agosto 2017 (peruinforma.com) .- Hace más de 12 años, en las afueras de nuestra bulliciosa y caótica Lima, a la altura del Km 34.5 de la Panamericana Norte, en las Lomas de Carabaylllo, se ejecuta una Escuela de Arte y Desarrollo dirigida a la población infantil y juvenil de la zona.

La Escuela cuenta con un espacio físico que poco a poco se construye, atiende a cerca de 100 niños y niñas y adolescentes de Carabayllo y son tres los ciclos de formación por año de trabajo. Pero la ejecución de los ciclos depende mucho de las posibilidades logísticas y financieras, que no siempre se logran cubrir, considerando que se trata de un proyecto independiente de arte y desarrollo.

Está reconocida como un Punto de Cultura por el Ministerio de Cultura del Perú, ha obtenido importantes reconocimientos y logros y sale adelante gracias a diversas estrategias de autofinanciamiento y alianzas estratégicas con distintas entidades y organizaciones, públicas y privadas. Esta Escuela es el proyecto principal de la Asociación Cultural y Punto de Cultura Puckllay. Nació como un taller de teatro y danza liderada por dos artistas, con el tiempo se transformó en un programa permanente e intensivo que fue sumando a más artistas y profesionales y que incluyó distintas disciplinas artísticas de teatro, danza, música, circo y artes plásticas.

El objetivo principal es posicionar al arte y la cultura como una plataforma de desarrollo y crecimiento personal y comunitario. Puckllay quiere decir “juega”, vocablo quechua que alude a nuestra principal estrategia para lograr los procesos de aprendizaje. El símbolo de la Asociación Puckllay es el trompo, que invita a la acción del juego como estrategia de comunicación, de democracia, de espacio liberador y creador, que desafía el orden establecido y siempre está en movimiento.

Y es precisamente el trompo que da impulso a “TROMPOS” Arte y posibilidad infinita, un proyecto de solidaridad que consiste en la intervención plástica de un trompo de madera por parte dereconocidos artistas. Las piezas de arte forman parte de una exposición-subasta que es abierta al público y lo recaudado sirve para poder ayudar a financiar la escuela de arte.

Para esta nueva edición son 52 los artistas que se han sumado y que nos acompañan con su generoso arte y talento, ellos y ellas son: César Ayllón, Franklin Álvarez, Joan Alfaro, Juan Anyosa Cueva “Linea Negra”, Christian Bendayán, Cynthia Capriata, Rosamar Corcuera, Comunespacio, Juan Pablo Campana, SunCok,Mauricio Delgado, Miguel Det, Fito Espinoza, Olga Flores, Joseph Firbas, Ricardo Gálvez, Manuel Gibaja, Pancho Guerra García, María Gracia de Losada, Amadeo Gonzales, Renso Gonzales, José Gómez, Morfi Jiménez Mercado, Edilberto Jiménez, Luz Letts, Alfredo Márquez,KarenMacher, Flavia Meléndez, ZoeMassey, Jorge Miyagui Cuco Morales, Denise Mulanovich, Sergio Murga, Klaus Novais, Charo Noriega, , Carlos RuncieTanaka, Alvaro Portales, Enrique Roncal, Rebeca Dorich, Aldo Shiroma, EugenieTazé, Luis Antonio Torres Villar, José Antonio Torres, Eliot Tupac, Ramón Velarde, Ángel Valdez Rosales, Marcello Wong, Silvia Westphalen, Rember Yahuarcani, Eduardo Yaguas, Antonio Zegarra y Juan Luis Zegarra.



Los Trompos de madera que cada artista ha intervenido, han sido elaborados bajo la coordinación del maestro Fernando Rivas, profesor del taller de la Juguetería en Madera reciclada “Qulluchauan”, también parte de la Escuela de Arte y Desarrollo Puckllay. El taller ganó el premio Nacional Ambiental 2014 en la categoría Ciudadanía Ambiental: Expresiones Artísticas, que otorgó el Ministerio del Ambiente en el marco de la COP 20.

La primera edición de TROMPOS se realizó en el año 2015 en la galería de la fundación EUROIDIOMAs y contó con la participación de 31 reconocidos artistas.

La inauguración de la Exposición-Subasta se realizará en la galería del Centro Cultural Brasil-Perú (CCBP) el Jueves 10 de Agosto a las 8.00 pm., y podrá ser visitada por el público en general hasta el Jueves 31 de Agosto, de Lunes a Jueves, de 8 am a 5:30 pm, Viernes de 8 am a 2 pm, y Sábados de 9 am a 12 pm. Ingreso libre.

La subasta Se realizará mediante la plataforma web www.32auctions.com/trompos . Donde los interesados podrán mantenerse informados sobre el movimiento de la subasta y aquel que desee adquirir una de las piezas podrá hacer su oferta a través de esta plataforma web.

