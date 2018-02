Recomendaciones para prevenir el consumo de alcohol en adolescentes

Debido a la temporada vacacional, los adolescentes y jóvenes han incrementado sus actividades de socialización y muchos de ellos, con cada vez más frecuencia, experimentan el consumo de alcohol.

Para el Mg. Jorge Pacheco Tejada, Director de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, es importante analizar las razones que motivan a los jóvenes que, incluso sin haber culminado la etapa escolar, consumen alcohol durante las fiestas y reuniones de verano.

En primer lugar, el especialista indica que lo hacen para divertirse y por placer, porque les gusta el sabor o para sentir nuevas emociones y para olvidarse de los problemas personales o familiares. Y al estar de vacaciones, los padres muchas veces no pueden ejercer el control adecuado.

“Además, buscan beber para superar la timidez y relacionarse mejor. También por aburrimiento o falta de opciones para ocupar el tiempo libre. Y, por último, para hacer lo mismo que hacen los amigos”, especificó el Mg. Jorge Pacheco.

Pero la ingesta desproporcionada de alcohol puede implicar otros riegos, que van desde embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, alcoholismo, e incluso ser causa de mortalidad en este grupo de edad por los accidentes de tránsito.

Pero esta problemática puede combatirse si es que se controla el excesivo tiempo libre que tienen los jóvenes en la temporada vacacional. Es indispensable mantenerlo entretenido con actividades sociales positivas, como talleres culturales o deportivos.

Claro está que, en toda esta situación, los padres conllevan una gran responsabilidad. Por ello, se les recomienda tener presente ciertas pautas para que sus hijos no caigan en el consumo de alcohol:

Comunicación constante. No se trata solamente de preguntarle cómo está, cómo se siente o aconsejarle sobre los riesgos que hay en todos lados. Es ideal buscar temas o gustos en común para entenderse mutuamente y respetar sus opiniones.

Ser ejemplo para ellos. No vale nada decirle al hijo que no tome o que no fume si los papás lo hacen. En definitiva, los hijos ven en sus padres modelos de conducta que imitan.

Estar siempre presentes. A pesar de las muchas ocupaciones, o de que puedan estar separados o divorciados, los padres deben darse un tiempo para conversar y compartir con sus hijos, y ayudarlos a ocupar su tiempo libre, más en este tiempo de vacaciones.

Fomentar la confianza. Un padre sabe cómo ha criado a sus hijos. Si bien siempre habrá cierta desconfianza hacia terceros, se debe demostrar al menor que los padres confían en él, pero es importante a la vez que estén al tanto de dónde y con quiénes se encuentra.

“Lo cierto es que nos encontramos ante un problema social que no debemos minimizar ni restarle importancia. El entorno familiar no puede quedar pasivo frente a esta realidad que reclama atención. Qué hacer y cómo actuar a tiempo y de manera oportuna está en manos de los padres”, precisó el Director de la Escuela Profesional de Educación de la Universidad Católica San Pablo.

Me gusta: Me gusta Cargando...