Realizarán reingeniería para fortalecer centros de salud

El Ministerio de Salud (Minsa) fortalecerá los establecimientos de salud, del primer nivel de atención, a través de una reingeniería que permita mejorar los servicios y ampliar los horarios en beneficio de los ciudadanos, así lo dio a conocer la ministra Patricia García en su visita inopinada a los puestos de salud de Manchay, en el distrito de Pachacamac.

“Estamos invirtiendo para mejorar y ver cómo integrar establecimientos de primer nivel de atención, para que estén interconectados y respondan a las necesidades de los usuarios, por eso estoy visitándolos. No necesitamos muchos centros de salud sino que estos sean estratégicos”, explicó García Funegra.

Durante su recorrido, la titular del Minsa comprobó que algunos establecimientos cuentan con infraestructura y servicios que no son aprovechados. En ese sentido, explicó que “anteriormente se crearon normas para ciertos procedimientos que no se pueden hacer en los establecimientos de primer nivel de atención. Por ejemplo, en Manchay, tenemos un establecimiento que tiene un equipo de Rayos X Digital, pero la norma vigente no permite usarlo, y, además, no tiene radiólogo”.

Agregó que dicha norma “se hizo sin sentido” y que trabajará en conjunto con las autoridades de esa localidad para que este equipo digital, incluso sin necesidad de tener radiólogo, se pueda usar por medio de la Telemedicina, para los exámenes de Telemamografía, que permitirá enviar las imágenes, por internet, a un centro especializado donde se realizarán los diagnósticos”.

Acompañada por el padre José Chuquillanqui, párroco de Manchay, la titular del Minsa supervisó la atención que se brinda a los pacientes, los servicios que se ofrecen y el equipamiento con el que cuentan los establecimientos de esta zona de la capital. También conversó y recibió sugerencias de la población y del personal de salud.

La Ministra García visitó el Centro de Salud Portada de Manchay, el CLAS Juan Pablo II, el Centro Médico Huertos de Manchay y su módulo de emergencias y urgencias. También, el Puesto de Salud Collanac, la Casa del Adulto Mayor de Manchay y el Centro de Salud Mental Comunitario Santa Rosa.