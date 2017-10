Real Garcilaso vuelve a la punta del Clausura tras vencer (1-0) al Cantolao

Sumó 16 puntos y desplaza a Alianza Lima que suspendió su partido de esta jornada

Real Garcilaso volvió a apoderarse hoy del liderato del torneo Clausura tras derrotar 1-0 al Cantolao, en partido válido por la sétima jornada, que se disputó en el estadio Garcilaso de la Vega.

Garcilaso tuvo la posesión de la pelota en la primera mitad, pero Cantolao también contó con una llegada clara, que se dio a los 36 minutos con un disparo de Fabián González al travesaño.

La apertura del marcador llegó a los 44 minutos por medio de Valverde, quien supo aprovechar el pase de Adrián Ugarriza para poner el 1-0.

En el segundo tiempo, Garcilaso no pudo mantener su dominio, tuvo poco peso en ataque y no fue capaz de crear jugadas de peligro. Cantolao buscó el empate aunque no encontró el camino para llegar al gol.

La victoria le permite a Real Garcilaso sumar 16 puntos y vuelve a lo más alto de la tabla del torneo Clausura. Cantolao tiene 34 unidades en la tabla acumulada y solo tiene 3 de ventaja sobre los equipos en zona de descenso.

(Fuente: Andina)

