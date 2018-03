Range Rover Velar el auto más hermoso del mundo

El Range Rover Velar es considerado como el vehículo de diseño más bello del planeta, ganando el título de World Car Design of the Year en los World Car Awards de 2018.

Brindando glamour, modernidad y elegancia a la familia Range Rover, el Velar ofrece una combinación única de excelencia en el diseño e integridad de ingeniería.

El Prof. Dr. Ralf Speth, CEO de Jaguar Land Rover, dijo: “El Range Rover Velar es un SUV sobresaliente y superior. De modernidad cautivadora, un diseño llamativo, la última tecnología de infoentretenimiento Touch Pro Duo y un claro enfoque en la sostenibilidad – ¡qué combinación, el Velar habla por sí mismo!”

“El F-TYPE, Evoque, F-PACE y ahora el Range Rover Velar ganan el premio World Car of the Year.. Esto significa mucho para nosotros. Me siento muy honrado y quiero agradecer a todos los miembros del jurado por su confianza y apoyo. Animo al equipo de Land Rover a continuar en su camino único.”

“También quiero agradecer a nuestro equipo de Velar por su pasión y compromiso, por hacer un esfuerzo adicional para mover los límites de soluciones extraordinarias”.

El diseño distintivo del Range Rover Velar presenta proporciones perfectamente optimizadas y una silueta deslumbrante. Sus faros superdelgados Matrix Laser-LED, las manijas de las puertas desplegables y el elegante sistema de infoentretenimiento Touch Pro Duo son todas las características de la filosofía de diseño reduccionista de Range Rover.

Gerry McGovern, director de diseño de Land Rover, dijo: “La continua evolución de nuestra filosofía de diseño está impulsada por un enfoque implacable en la creación de vehículos altamente deseables que nuestros clientes amarán por vida. El Range Rover Velar aporta una nueva dimensión de modernidad a la familia Range Rover con una abundancia de tecnologías innovadoras, todo lo cual hace que este vehículo sea un placer para conducir.

“Nos sentimos honrados de que el jurado haya reconocido los incansables esfuerzos de nuestros diseñadores e ingenieros por ofrecer un vehículo con un diseño atractivo, tecnología de punta e innovación relevante que se combinan para crear un vehículo de conveniencia instantánea”.

El Velar se encuentra disponible con una selección de seis trenes motrices, que van desde el limpio y receptivo motor diesel Ingenium de 2.0 litros de 180 Cv hasta el potente motor de gasolina V6 de 3.0 litros sobrealimentado de 380 cv.

El Range Rover Velar, está disponible en todos los países de América Latina.

Me gusta: Me gusta Cargando...