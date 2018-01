Rally Dakar 2018: Sainz, por partida doble

En el punto de mira…

Los pilotos han disfrutado de un más que merecido descanso en La Paz, la preciosa capital boliviana, a 3.600 metros de altitud, antes de abordar la especial más larga desde el inicio del rally. 425 km de pistas rápidas de tierra y arena a las que las intensas lluvias han dotado de un plus de complejidad. Un escenario sin duda tramposo que presentaba la dificultad añadida de enmarcarse en una etapa maratón, de manera que los pilotos no solo debían llegar a meta sino que tendrían que ponerse manos a la obra para hacer las reparaciones pertinentes al llegar al vivac.

Lo esencial

Joan Barreda ha vuelto a hacer alarde de su excelente forma física y a demostrar que Uyuni no tiene secretos para él al atacar en todo momento y poner la directa hacia su tercera victoria de etapa desde la salida. Pese a dar con sus huesos contra el suelo y lesionarse la rodilla, el piloto de Honda ha conseguido sacar ocho minutos a todos sus rivales, con la excepción de un sólido Adrien Van Beveren, que recupera las riendas del rally. En coches, Carlos Sainz se coloca por primera vez en lo alto de la jerarquía provisional gracias a su segunda victoria consecutiva en Bolivia y también a las penurias de Stéphane Peterhansel, que ha permanecido varado en la pista 1h45 tras dejar maltrecho su Peugeot. Giniel de Villiers y Nasser Al-Attiyah completan el podio del día, si bien no han podido resistir al dominio del Matador. En quads, Axel Dutrie ha protagonizado una gran etapa y descorcha su primera victoria en el Dakar, al igual que Ton Van Genugten. Tras firmar varias actuaciones interesantes desde el inicio del rally en camiones, el holandés ha materializado hoy su potencial al volante de su Iveco Powerstar con una victoria.

La actuación del día

Axel Dutrie esperaba esta primera victoria como agua de mayo. Tras terminar quinto al término de su primera participación en quads en 2017, el francés tenía muchas esperanzas depositadas en esta edición en la salida de Lima. Sin embargo, al jefe de filas de la escudería Drag’On le han llovido los problemas desde la primera etapa. Por suerte hoy sus esfuerzos se han visto recompensados al término de una especial que ha dominado de principio a fin. Con este triunfo mueve ficha en la general hasta colocarse en una más que loable 5ª posición.

Un duro revés

Joan Barreda, ganador de la etapa, tendría que haber llegado a Uyuni luciendo una sonrisa de oreja a oreja. Pero no era felicidad lo que delataba su rostro, sino dolor, como consecuencia de una salida de pista a la altura del km 300 que le ha lanzado con fuerza contra el suelo. Una dura caída que ha dejado al piloto de Honda probablemente con una rodilla rota y, peor aún, sin la posibilidad de continuar con su sueño. Todo apunta a que Barrera se verá obligado a despedirse del Dakar 2018…

El dato

Con 1h11 de ventaja sobre Nasser Al-Attiyah en la general, Carlos Sainz avanza triunfal hacia su segundo Dakar. ¡Hay incluso mayor distancia entre Sainz y sus rivales que entre Adrien Van Beveren, líder de la clasificación de motos, y Daniel Nosiglia Jager, 13º en la clasificación!

La reacción del día

Stéphane Peterhansel: “Rodábamos por una gran recta salpicada de charcos. Había un quad parado así que me he desviado un poco y de pronto he oído un impacto tremendo. Hemos perdido todo el tren trasero: suspensión, transmisión, amortiguadores… Lo hemos destrozado enterito. A continuación, hemos canibalizado el coche de Cyril; nos ha llevado 1h50 de trabajo mecánico. No pierdo pese a ello la sonrisa porque no está en juego mi carrera. Aunque es un golpe a la moral y al 3008…”

