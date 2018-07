¿Quo Vadis Martín Vizcarra?… Por Octavio Huachani Sánchez

Según una encuesta realizada por Pulso Perú de Datum en mayo de este año, el 54% de los peruanos respaldaban la gestión del presidente Martín Vizcarra. Dos meses después y a 100 días de haberse instalado en Palacio de Gobierno, la última encuesta realizada por GFK y publicada ayer por el diario La República, muestra que la aprobación del mandatario bajó a un preocupante 29%.

¿Por qué el Presidente Martín Vizcarra no logra despegar en las encuesta?

Existen varias hipótesis al respecto. Una de ellas sería que Vizcarra aún no logra despojarse de su papel de gobernador regional y acude a cuanto evento se realice en el país y, esa sobreexposición, está desgastando su figura presidencial.

En ese sentido el mandatario tiene que entender que el Perú no es la región Moquegua y que debe delegar funciones a sus ministros, que para eso están.

No puede estar apareciendo cada dos días iniciando campañas de salud, inaugurando puentes, recibiendo los féretros de los policías asesinados en el VRAEN o, agradeciendo a la selección peruana por su performance en el mundial de Rusia, etc. Cada cosa en su lugar.

Es hora que el presidente Martín Vizcarra haga una reingeniería de su gestión si quiere superar su nivel de desaprobación que ha subido a 56%. No hablamos de cambiar el gabinete sino de que sus ministros dejen esa actitud pasiva y/o medrosa que muestran las pocas veces ante los periodistas.

El premier César Villanueva, el hombre más cercano al presidente, también sigue en caída. Ese 18% que exhibe en la encuesta de GFK es la calificación que merece la apatía que luce en sus presentaciones ante la prensa. Sus palabras no sintonizan con lo que la mayoría de los peruanos: espera un premier menos dubitativo, que defina de una vez por todas, su posición política. Existe la percepción que Villanueva muestra una actitud ambivalente: por un lado apoya a medias al Ejecutivo y por otro no desea alejarse de Alianza Para el Progreso ni incomodar al propietario de ese partido, César Acuña cuyo hijo es el congresista Richard Acuña que ocupa la segunda vicepresidencia del Congreso y que al parecer quiere repetir el plato dada su empatía con Fuerza Popular.

Así las cosas, varios indicios apuntan a que la decisión del Presidente como la del Premier consiste en no incomodar a la lideresa de Fuerza Popular. Por ello la actitud pasiva del Ejecutivo frente a las críticas, muchas veces debocadas, de los fujimoristas. A veces se tiene la impresión que Martín Vizcarra solo desea terminar su mandato el 2021. Después de todo,, con una defenestración basta.

Los no sé quién y los no sé cuantos

De otro lado la misma encuesta de GFK señala que el gabinete ministerial tiene un respaldo de apenas 15%. Eso les pasa por jugar a las escondidas y no aparecer cuando las papas queman.

Algo que no resulta novedoso es el desprestigio del Congreso que a duras penas llega al 12% mientras su reprobación alcanza al 83%. Merecido la tienen. Por su parte Luis Galarreta, presidente del Congreso, exhibe cifras similares: 13%.

El Congreso se ha dedicado a crear Comisiones por quítame estas pajas y prácticamente no legisla que es para lo que fueron elegido. Además la súper población de trabajadores color naranja con exorbitantes sueldos no ha caído nada bien a una población que pasa hambre y no logra encontrar trabajo. Difícil sería pedirles que cambien. La prepotencia, el abuso y el atropello lo llevan en su ADN.

