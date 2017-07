Luego que los integrantes del bloque de Nuevo Perú votaran en blanco durante la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso en lugar de apoyar la lista alternativa que integraba parlamentarios del Frente Amplio, se dejó en claro las diferencias entre ambos bandos de izquierda.

Al respecto, el vocero de Nuevo Perú Alberto Quintanilla en diálogo con peruinforma.com, aclaró el tema y puso al descubierto que hoy más que nunca, la izquierda peruana está dividida.

¿Por qué los integrantes de Nuevo Perú no apoyaron la plancha alternativa del Frente Amplio para la Mesa Directiva?

No hemos apoyado esa plancha porque en política se dialoga, se conversa, se busca llegar a acuerdos y ampliar expectativas. Nosotros nos hemos enterado de la inscripción por los medios de prensa y no por una conversación directa. Había una conversación que no llegó a culminarse con Acción Popular de hacer una lista más amplia. Nos agarró de sorpresa y decidimos no apoyar.

¿Prefirieron votar en blanco antes de apoyar una Mesa Directiva compuesta de parlamentarios de su misma tendencia política?

Es que no nos sentíamos representados. Su propuesta era completamente ilegítima. Además, en nuestra opinión, esa lista reflejaba una actitud excluyente y no convocante.

¿En esta nueva legislatura crearán un diálogo con los integrantes del Frente Amplio?

Nosotros estamos dispuestos a dialogar con todas las fuerzas políticas y también con el Frente Amplio. No hay ningún problema.

¿La izquierda en el Perú sigue dividida?

La izquierda peruana tiene una gran deuda con el país y es que la práctica de la división ya ha ocurrido en reiteradas veces. Definitivamente la división no es lo más conveniente. Yo creo que se debe trabajar por unir a la izquierda como una alternativa viable en el país.

