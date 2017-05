A pocas horas de conocerse el informe de la Contraloría sobre el caso del aeropuerto Chinchero vienen ocurriendo cosas alarmantes y curiosas.

Una seria amenaza de atentar contra su vida y la de su familia llegó a manos del contralor general de la República Edgar Alarcón. El texto del mensaje no deja lugar a dudas: “Contralor hijo de p…, Chinchero sí va, te guste o no. Te gus­ta salir a las cáma­ras, ahora te van a ver en un ataúd. Si no pasa Chinchero, vas a lamentar con tu vida y la de tu fami­lia. Tu hijo estudia (aluden al colegio) y tu esposa tiene la siguiente rutina diaria (…)”, reza el texto del mensaje que le fue enviado el pasado viernes, a su correo electrónico.

Para asegurarse de que el mensaje le sea comunicado al contralor enviaron copias a su secretaria privada, al vice contralor, a la secretaría de Recursos Humanos y al encargado de su­pervisar el informe sobre el proyecto de Chinchero.

Según la Dirección de Investiga­ción Criminal (Dirincri) el mensaje fue enviado a Edgard Alarcón a las 10:02 p.m. del último viernes, con un nombre falso. Ahora se investiga la dirección IP para llegar a la computadora de donde se envió el e-mail.

Apenas supo de la amenaza el contralor comunico el hecho al Ministerio del Interior y al primer ministro Fer­nando Zavala, quien ordenó una inmediata investigación.

De otro lado el titular de la Contraloría reafirmó que como había anunciado, el día de hoy entregará el informe sobre la auditoría realizada al contrato para la construcción del aeropuerto de Chinchero en Cusco.

Ante este anuncio el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, dijo que esas conclusiones serán tomadas en cuenta para decisiones futuras. Cabe indicar que esta posición de Vizcarra es diferente cuando en diversas ocasiones, sostuvo que se solo implementaría lo que diga la Contraloría.

Esto lo dijo Vizcarra cuando a finales del mes de febrero de este año, Edgard Alarcón sostuvo que el gobierno debió pedir a la Contraloría que se revise la adenda a pesar que no es una obligación de su sector. Entonces el contralor, dijo que su entidad había detectado riesgos en la adenda del proyecto aeropuerto Internacional Chinchero (Cusco) riesgos que debieron ser revisados ante de firmar la adenda, señaló.

Me gusta: Me gusta Cargando...