Promoverán uso masivo de la bicicleta

Con el auspicio del legislador Miguel Ángel Torres, en el Congreso se prepara una propuesta legislativa para incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte.

Con ese objetivo se ha convocado a diversas agrupaciones ciclísticas y a especialistas en transporte público, además de representantes de aquellos países que ya han implementado la bicicleta como importante medio de transporte.

La ‘Mesa Bici’ tiene como objetivo elaborar un marco normativo adecuado para la promoción del uso de la bicicleta y revisar, para ello, la legislación vigente que en la práctica ha quedado como una norma declarativa.

Torres Morales sostuvo que personalmente tiene un interés especial en el tema porque desde niño practica el ciclismo, pero fue precisamente el hecho de haber sufrido un accidente de tránsito lo que lo animó a repensar en la necesidad de una infraestructura vial adecuada y segura para proteger a los ciclistas de todo el país.

El legislador sostuvo que es necesario trabajar leyes y normas en conjunto con el Ejecutivo y gobiernos locales para uniformizar señales e infraestructura y contar con vías conectadas entre distritos. Actualmente, cada distrito trabaja de manera aislada en desmedro de los ciclistas que ven dificultado su trayecto por toda la capital.

Además, el uso masivo de la bicicleta tiene diversos beneficios que se potenciarían como el de la descongestión de tránsito, la mejora del medio ambiente, beneficios para la salud de las personas que pedalean, entre otros.

María Jara, representante de la fundación ‘Transitemos’, sostuvo que es importante que se institucionalice políticas de incentivo del uso de este medio de transporte no motorizado. Pidió que en la elaboración de las normas se cuente con la participación activa de los ministerios de Vivienda y de Transportes.

Mariana Alegra, coordinadora del Observatorio ciudadano ‘Lima Cómo Vamos’, sostuvo que el vehículo más común en los hogares de Lima y Callao es la bicicleta. Nuestras ciudades han sido pensadas para el uso de autos, cuando solo un 16.7 % de hogares posee uno. El transporte y el desarrollo urbano son dos caras de una misma moneda. Una ciudad compacta requiere menos desplazamientos y estos deben ser hechos en los medios de transporte más sostenibles.

Dijo que son necesarios más vías peatonales, veredas más anchas, integración de medios y menos puentes peatonales porque estos están pensados para que los autos no paren, no para la facilidad del peatón.

Me gusta: Me gusta Cargando...