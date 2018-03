Programación especial este día internacional de la mujer

HBO celebra las voces femeninas

En el Día Internacional de la Mujer, los canales HBO/MAX presentan una cartelera de contenido celebrando el progreso y los actos que están redefiniendo el rol de las mujeres en la sociedad.

Marzo de 2018 – El 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer, HBO presenta una programación especial dedicada a celebrar la valentía y determinación de mujeres alrededor del mundo que luchan por el reconocimiento de la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres.

HBO, HBO Signature, HBO Plus, MAX y HBO GO brindan una cuidadosa selección de contenidos originales y exclusivos, disponibles en múltiples pantallas y en diversos formatos: series, películas, documentales y stand ups.

La colección de programación a través de HBO GO además incluye acceso abierto para no-suscriptores a el primer episodio de las grandes series BIG LITTLE LIES y GIRLS, ambas caracterizadas por sus poderosos personajes femeninos.

Contadas por personajes femeninos fuertes y artistas de renombre, las historias de la programación especial de HBO y MAX tratan – con distintas voces – de equidad laboral, acoso, violencia de género, control de la natalidad, libertad sexual, independencia, seguridad, justicia y el rol de las mujeres en el poder. Narradas cada una con su propio estilo, las historias inspiradoras que se transmitirán el 8 de marzo por los canales y las plataformas de HBO y MAX son:

HBO

Maratón de BIG LITTLE LIES

BIG LITTLE LIES (de 3:20 a 9:50 PM. en HBO)

Una maratón de la miniserie más exitosa de 2017, ganadora del Emmy® y el Globo de Oro®, protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern y Zoe Kravitz. El éxito mundial de BIG LITTLE LIES instaló a nivel internacional un profunda discusión sobre el acoso y la violencia doméstica, junto con el silencio en torno a estos conflictos, que continúa en la actualidad.

HBO SIGNATURE

Series, películas y documentales originales de HBO basados en importantes personajes femeninos.

GIRLS – EPISODIO AMERICAN BITCH (11:45 AM. en HBO Signature)

Con GIRLS, la talentosa Lena Dunham, creadora y protagonista de la serie original de HBO, aportó su mirada única sobre las experiencias de las jóvenes contemporáneas, llevando a la pantalla una construcción de la mujer más real y desidealizada, explorando las relaciones de un grupo de amigas con el trabajo, el amor, la amistad, la sexualidad y el propio cuerpo. AMERICAN BITCH (Temprada 6, Episodio 3), es un relato autoconclusivo que expone las dinámicas del abuso sexual y de poder en el trabajo.

ANGELES CON GARRAS DE ACERO (IRON JAWED ANGELS| 12:15 PM. en HBO Signature)

Esta película original de HBO sigue el caso histórico de un grupo de mujeres que desafiaron a las fuerzas conservadoras de su país, luchando por el derecho al voto en 1910. Las activistas Alice Paul (Hillary Swank) y Lucy Burns (Frances O’Connor) revolucionaron el movimiento feminista norteamericano y gracias a su lucha cambiaron el futuro de millones de mujeres. El film fue nominado a cinco Premios Emmy® y recibió un Globo de Oro® a la Mejor Actriz de Reparto en una Película hecha para Television por la actuación de Anjelica Huston.

CON RESPECTO A SUSAN SONTAG (REGARDING SUSAN SONTAG | 2:25 PM. en HBO Signature)

Una de las pensadoras más influyentes y provocadoras del siglo XX, ícono de la literatura, la política y el feminismo de su generación. Susan Sontag (1933-2004) sostuvo su mirada disidente, que la colocó en la mira del poder, brindando sus opiniones sobre las mujeres, los derechos humanos, el arte, la enfermedad y la guerra, que aún resuenan en estos días. Este documental original de HBO, es una investigación íntima sobre su vida y sus ideas.

HBO PLUS

3 especiales de Stand Up con grandes comediantes norteamericanas.

MICHELLE WOLF, NICE LADY (8:00 PM en HBO Plus)

En su primer stand up para HBO, esta joven comediante alza la voz para señalar con su particular sentido del humor situaciones absurdas que deben afrontar las mujeres de hoy, brindando su perspectiva sobre el feminismo, el sexismo de la naturaleza, el embarazo, los hombres y las mujeres en la política, entre otros temas. Este programa original de HBO se filmó en Nueva York, en el Skirball Center. Wolf es mayormente conocida por su trabajo como guionista en THE DAILY SHOW WITH TREVOR NOAH y LATE NIGHT WITH SETH MEYERS.

WHITNEY CUMMINGS: I’M YOUR GIRLFRIEND (9:00 PM en HBO Plus)

En su primer stand up para HBO, la comediante Whitney Cummings hace observaciones brutalmente honestas y detalladas sobre la dinámica moderna de los géneros, mientras rompe los paradigmas del sexo y las relaciones amorosas. El especial de HBO, fue grabado en vivo en The Broad Stage en Santa Mónica, California. Además de trabajar para exitosas comedias de TV, tuvo su propio show, llamado WHITNEY, y fue seleccionada por Variety entre las 10 mejores comediantes (Top 10 Comics to Watch) y por Entertainment Weekly’s como una de las estrellas de la comedia del futuro (Comedy Stars of Tomorrow).

AMY SCHUMER: LIVE AT THE APOLLO (6:00 PM en HBO Plus)

Amy Schumer está dominando en la actualidad el mundo de la comedia en los Estados Unidos, gracias a su honestidad y sentido del humor provocativo e inteligente, sin remordimientos. La comediante presenta su primer especial de comedia producido por HBO, que fue grabado en el Teatro Apollo de Nueva York y recibió varias nominaciones al Emmy®. Tuvo su propio exitoso show de TV, INSIDE AMY SCHUMER, y trabajó para otras series de HBO como GIRLS y CURB YOUR ENTHUSIASM.

MAX

Bajo el lema #MirateAdmirate, no hay forma incorrecta de ser mujer, MAX presenta 7 películas de mujeres extraordinarias a través de la historia, quienes enfrentaron condiciones adversas dejando su testimonio de lucha.

CONFIRMACIÓN (CONFIRMATION | 10:10AM. en MAX)

En este film original producido por HBO, Kerry Washington (actriz principal y productora ejecutiva de la película), interpreta a Anita Hill, una joven cuya denuncia cambió la visión sobre el acoso sexual, el abuso de poder, la equidad en el trabajo y los derechos de las víctimas en la sociedad estadounidense. El relato está basado en el caso real de Hill, que desafió al poder en 1991 cuando denunció a Clarence Thomas, candidato a Juez de la Corte Suprema de los EEUU.

INVISIBLE: LA HISTORIA DE LAS HERMANAS BRONTË (WALK THE INVISIBLE | 8:00 PM. en MAX) Un recorrido por la intensa vida de las talentosas hermanas Brontë. Charlotte, Emily y Anne Brontë llevan una vida llena de adversidad y con pocas oportunidades. Sin embargo, superaron todos los obstáculos y escribieron 3 de las obras más importantes de la literatura universal.

REINA DE KATWE (QUEEN OF KATWE | 12:05PM en MAX)

Film biográfico basado en una historia real, que sigue a una joven de Uganda que se convierte en un prodigio del ajedrez, venciendo todas las adversidades, a pesar de sus condiciones de extrema pobreza y desigualdad.

CHRISTINE (Medianoche, en MAX)

La impactante historia que cambió la cara de la TV, basada en el caso real de la periodista estadounidense Christine Chubbuck, que se suicidó en televisión, agobiada por las presiones de su trabajo tras luchar contra el periodismo amarillista e irresponsable.

RARA (4:30 PM en MAX)

RARA es un film chileno que dividió a la opinión pública, inspirado en la historia de la jueza que debió batallar por la custodia de sus hijas por vivir con su pareja mujer. Presentado desde la mirada de su hija adolescente, quien debe crecer en un entorno de prejuicios sociales, el caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

TESTAMENTO DE JUVENTUD (TESTAMENT OF YOUTH | 2:15 PM. En MAX)

Las tragedias y penurias de la Primera Guerra Mundial a través de los ojos de Vera Brittain, una joven británica que, después de superar los obstáculos sociales de su época para estudiar en Oxford, decide convertirse en enfermera para atender a los heridos de guerra.

NEGACIÓN (DENIAL | 6:05 PM en MAX)

Tras acusar a David Irving de negación del Holocausto, Deborah E. Lipstadt deberá encontrar evidencia contundente para probar sus argumentos en un intento por ganar su caso ante los tribunales británicos.

HBO GO: COLECCIÓN ESPECIAL – DÍA DE LA MUJER

Además de todos los contenidos de HBO/MAX, HBO GO presenta una colección especial de films y documentales, de historias femeninas, dirigidos en su mayoría por mujeres.

BESSIE

Un film original de HBO dirigido por Dee Reese, en el que Queen Latifah encarna la legendaria cantante de blues Bessie Smith, apodada la Emperatriz del Blues. Un vívido retrato de un espíritu tenaz cuyo inmenso talento y amor por la música logró, a pesar de las dificultades, sacarla del anonimato y convertirla en una de las más exitosas e influyentes artistas de la música del siglo 20.

LADRONES DE LA FAMA (THE BLING RING)

Una particular propuesta de la directora Sofía Coppola, en la que un grupo de adolescentes, deslumbrado por las celebridades, decide entrar en las casas de los famosos de Los Ángeles y robarles ropa y accesorios. Noche tras noche, la obsesión por el estilo crece, mientras olvidan las consecuencias de sus actos.

HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE (ROUGH NIGHT)

Una película dirigida por Lucia Aniello y protagonizada por Scarlett Johansson, Zoë Kravitz y Demi Moore, entre otras talentosas mujeres. Jess está por casarse y luego de diez años se reúne con sus amigas de la universidad para su despedida de soltera. Pero lo que al principio sería una fiesta alocada en Miami se convierte en una pesadilla cuando accidentalmente matan a su estríper.

EL MAESTRO DEL DINERO (MONEY MONSTER)

Bajo la dirección de la galardonada Jodie Foster, los ganadores al Oscar® George Clooney y Julia Roberts protagonizan esta película llena de suspenso en la que el anfitrión de un programa de economía es tomado como rehén por un hombre que perdió todo al seguir sus consejos financieros. Ahora él y su productora tendrán que hallar la respuesta a la misteriosa caída de las acciones mientras transmiten en vivo.

MADRE MUERTA Y QUERIDA (MOMMY DEAD AND DEAREST)

Erin Lee Carr dirige este documental original de HBO basado en la estrafalaria historia real de Claudine “Dee Dee Blanchard” y de su hija, Gypsy Rose Blanchard, quien confesó haberla asesinado a causa de la manipulación y los abusos cometidos hacia ella desde la temprana infancia.

HISTORIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE NY (GOOD JOB”STORIES OF THE FDNY, A)

En este documental Liz Garbus buestra el día a día de los trabajadores del Departamento de Bomberos de Neuva York, considerado uno de los trabajos más exigentes y de mayor coraje en todo el mundo.

ABORTO: TESTIMONIOS DE MUJERES (ABORTION: STORIES WOMEN TELL)

Si bien cada mujer en los Estados Unidos debería poder abortar legalmente, este tema sigue siendo uno de los tópicos más controversiales en ese país. Este documental dirigido por Tracy Droz Tragos echa una mirada a las historias de algunas mujeres que se enfrentan no sólo a embarazos no planeados, sino a los obstáculos y restricciones para interrumpirlos.

LUCES BRILLANTES: CON DEBBIE REYNOLDS Y CARRIE FISHER (BRIGHT LIGHTS: STARRING CARRIE FISHER AND DEBBIE REYNOLDS)

Documental Original de HBO que da una cándida mirada las vidas interconectadas de dos grandes íconos de Hollywood: la estrella de Star Wars Carrie Fisher y su madre, la estrella de Singin’ in the Rain, Debbie Reynolds. Este filme dirigido por Alexis Bloom y Fisher Stevens nos muestra a través de películas caseras de la familia la a la especial química y excentricidad que existía entre estas dos generaciones de la realeza de Hollywood.

EL BEBÉ DE BRIDGET JONES (BRIDGET JONE’S BABY)

Con 43 años y soltera nuevamente, Bridget decide enfocarse en su carrera y hacer nuevas amistades. Pero su vida romántica da un giro inesperado al descubrir que está embarazada. El problema: sólo está 50% segura de quién es el padre. Esta tercera entrega de la saga de Bridget Jones reúne a los ganadores del Oscar® Renée Zellweger y Colin Firth junto a Patrick Dempsey y a la galardonada Emma Thompson, dirigida por Sharon Maguire.

LA ELEGIDA (ELEGY)

Un film de Isabel Coixet, protagonizado por Penélope Cruz. David Kepesh es un profesor mejor conocido por sus muchas conquistas románticas y su poco sentido de compromiso. Pero cuando una hermosa estudiante llamada Consuela entra en su vida, una relación erótica y apasionada crecerá.

LA SEÑORITA JULIA (MISS JULIE)

Irlanda, siglo XIX. Julie es una joven acaudalada muy bella. En la noche de San Juan intentará seducir a su criado John, un hombre apuesto y listo. Mientras, la prometida de él, una sirvienta, sufre en silencio tras percibir las intenciones de Julie. Esta película es una adaptación de la obra teatral de August Strindberg, dirigida por Liv Ullmann, y protagonizada por Jessica Chastain (La Noche Más Oscura, La Cumbre Escarlata, The Martian) y Colin Farrell (True Detective).

MUJERES DEL SIGLO 20 (20TH CENURY WOMAN)

Una madre y dos mujeres tratan de criar un chico en el sur de California a finales de los años 70, mientras lidian con los temas del amor y la libertad de la época. Se enfrentarán la ignorancia de un espíritu libre contra las necesidades de un adolescente tratando de encontrar su verdadero ser. Esta película nominada al Oscar® está dirigida por Mike Mills y protagonizada por Annette Bening en su papel nominado al Globo de Oro®, Elle Fanning, Greta Gerwig, Billy Crudo y Lucas Jade Zumann.

CIERTAS MUJERES (CERTAIN WOMEN)

Este drama nos presenta cuatro mujeres de Livingston, Montana: una abogada, una esposa, una ranchera y una maestra, cuyas vidas se cruzan inesperadamente al mismo tiempo en el que buscan trazar sus propios caminos. Basada en tres cuentos de las colecciones de Maile Meloy, esta película es escrita y dirigida por Kelly Reichardt y cuenta con las actuaciones de Laura Dern, Kristen Stewart, Michelle Williams, Lily Gladstone, James Le Gros y Jared Harris.

JULIETA

Julieta se entera de que su hija Antía, quien huyó sin dejar rastro hace 12 años, es ahora madre de tres hijos. Impactada por la noticia, decide escribirle y contarle la verdad sobre su vida, su padre y las difíciles decisiones que tuvo que tomar. Escrita y dirigida por el ganador al Oscar® Pedro Almodóvar, y con las actuaciones de Emma Suárez y Adriana Ugarte que interpretan la vida del antes y después de Julieta.

MI NOMBRE ES DORIS (HELLO, MY NAME IS DORIS)

Doris se siente instantáneamente atraída por un nuevo compañero de trabajo mucho menor que ella. Decidida a conquistarlo, recurre a los consejos de una adolescente de 13 años y se arriesga a vivir nuevas experiencias que logren llamar su atención. Protagonizada por la ganadora al Oscar Sally Fields (Lincoln, Forrest Gump) y Max Greenfield (New Girl).

LA CHICA DEL CASILLERO (COIN LOCKER GIRL)

Una niña fue abandonada en el locker número 10 de una estación del metro. Su suerte la lleva a vivir entre la miseria y la crueldad de una familia de mafiosos que la forma como una criminal. ¿Qué pasaría si quisiera rehacer su vida?

LA VISITA DEL REY (HYDE PARK ON HUDSON)

Los recuerdos de la delicada Margaret, prima lejana de Franklin Roosevelt, narran el romance que sostuvo con el presidente en Hyde Park, dibujan al hombre y al político, y se detienen en la emblemática visita del rey de Inglaterra Jorge VI.

