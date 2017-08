El Programa de Protección de Smartphones de HTC se renueva: SOS

El innovador programa protege, sin costo, a los dispositivos de la familia U y One contra pantallas rotas o caídas al agua en los primeros 12 meses posteriores a la compra.

Para nadie es una novedad que los smartphones muchas veces son objeto de accidentes o situaciones inesperadas. Pensando en esta problemática cada vez más común, HTC empresa líder en tecnología móvil y realidad virtual, relanza su programa de protección SOS con una nueva imagen, remplazando el ya conocido programa “Oh Oh” pero manteniendo la protección siendo un beneficio adicional sin costo que ofrece HTC para los smartphones (A9s, A9, M9, M10, Ultra y U11) cubriendo un evento por año en caso de que el equipo presente pantalla rota o daños causados por humedad. El equipo será reparado o reemplazado según amerite el caso.

El programa SOS incluye una reparación o reemplazo según lo amerite sin costo alguno durante los primeros 12 meses y aplica solamente una vez para un evento durante el periodo mencionado. El beneficio se hace válido presentando y solicitando la aplicación del beneficio SOS a tu operador o donde se adquirió el HTC.

La reparación o reemplazo no es inmediato tendrá que pasar por un Centro de Servicio Autorizado HTC que validará si el beneficio es aplicable (diagnóstico). Los tiempos de reparación o reemplazo de la unidad se deberán consultar con el Servicio Técnico del operador.

SOS no distingue la modalidad de compra de prepago o post pago. En caso de no utilizar el programa SOS se obtiene un descuento/bono para la compra de su nuevo HTC. El bono no es acumulable o transferible.

“Estamos orgullosos de poder ofrecer a nuestros usuarios no solo innovadores smartphones, sino beneficios adicionales para los usuarios. Estamos comprometidos en brindar la mejor experiencia con todos nuestros equipos” explicó Eduardo Morones, VP de HTC para México y Latinoamérica.

Me gusta: Me gusta Cargando...