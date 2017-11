Productos con alto contenido de azúcar, grasas y sodio deben tener alertas de lectura sencilla

Viceministro Juan Arroyo exhortó al Congreso de la República a respaldar propuesta del Minsa.

El viceministro de Salud Pública, Dr. Juan Arroyo Laguna ratificó la propuesta del Ministerio de Salud (Minsa) de mantener los octágonos en el sistema de alerta de alimentos no saludables, el cual advierte el contenido alto en azúcares, sodio o grasas saturadas de manera sencilla para la población, a diferencia de la propuesta del “semáforo” planteada en la comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República.

“La propuesta del Minsa busca ir graduando, de a pocos, lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que, en un periodo menor de cuatro años, podamos llegar al 100% de lo establecido, de tal manera, que la industria no se vea perjudicada y pueda hacer gradualmente la conversión de su producto y principalmente que la población aprenda a elegir mejor y más claramente el producto más saludable”, señaló viceministro Juan Arroyo.

Agregó que no comparte la propuesta de utilizar un semáforo con cinco colores, cuya información es bastante confusa en el etiquetado. “En primer lugar no existe ámbar en salud pública, no tiene parámetros médicos a nivel mundial. Además tiene mucha información y genera confusión. Se necesita ser un entendido en nutrición para poder analizarlo”, precisó.

El viceministro Arroyo señaló que el proyecto de Ley que proponen en el Congreso hay un error técnico, porque se plantea 2 mil calorías como base para el cálculo de lo que es saludable, el cual se incluye de igual modo para los niños, cuando para los menores es de 1,400 calorías. “No se puede incluir esas cifras en el mismo parámetro porque es contraproducente”, enfatizó..

Asimismo indicó que 28 científicos de talla mundial se han pronunciado favorablemente en cuanto al etiquetado sencillo que plantea el Minsa y espera que las autoridades del legislativo acepten finalmente este reglamento ya que no se trata de un tema político ni partidario sino de la salud de la población, en especial de la niñez.

Como se recuerda, en agosto del presente año, se puso a disposición del público, en consulta, el proyecto de Manual de advertencias publicitarias, dentro del marco de lo establecido por la Ley N° 30021 (Resolución Ministerial N° 683-2017-MINSA).

