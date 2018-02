Productores agrarios preparan marcha de sacrificio

Y piden justicia por fallecidos en enfrentamientos

El congresista de Frente Amplio, Humberto Morales, pidió que cese la violencia a manos de las autoridades policiales, en el paro que vienen realizando los agricultores de la zona Sur de nuestro país, que ya cobró dos vidas humanas en Huancavelica.

“Ante la ceguera del Ejecutivo frente a los problemas de los agricultores de la sierra; y no de los grandes agro exportadores, productores de Cerro de Pasco, Huánuco, Huancavelica, Ayacucho, Junín, están nuevamente en paralización total, protestando sobre el precio de la papa, queriendo llamar la atención de la Premier, toda vez que el Ministro de Agricultura no sabe nada del tema porque el “remedio que dio” de entregar un millón y medio de soles a los presidentes regionales para que compren la papa no es ninguna solución”, sostuvo el parlamentario, también vicepresidente de la Comisión Agraria.

Para Humberto Morales, no es el precio que compensa sus demandas que hasta esta hora ya cobró dos vidas humanas en Huancavelica, el señor Serafín Irineo Coriñaupa campos de 22 años, quien falleció por herida de bala en inmediaciones de la Represa de Tablachaca en Quichuas, resultaron también heridas otras 20 personas campesinos productores. Otro incidente en Cerro de Pasco cobró la vida de Celestino Flores Venturo.

“Lamentamos que la semana pasada se haya cancelado la sesión en la Comisión Agraria para analizar este paro agrario. La complicidad de la Presidenta de esta Comisión para que no se lleve a cabo, quien sostuvo que el Ministro de Agricultura se encontraba en Huánuco ¿Y qué hicieron? Resultado: Hoy tenemos dos muertos, cinco regiones paralizadas, miles de campesinos en las calles”, añadió.

Finalmente, el parlamentario, también representante por Ayacucho, exigió la presencia de un ministro que conozca el sector y piense en los peruanos antes que en las empresas de sus amigos. “Prioridad a la producción nacional, protección a los productores, Banco Agrario con tasas preferenciales para pequeños y medianos productores, asistencia técnica en toda la cadena productiva, respeto al campesino altoandino, planificación productiva en las cuencas altas, revisión de los TLCs, entre otras demandas”, finalizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...