Las enfermedades cardiovasculares están entre las principales causas de muerte en el mundo y, de hecho, afectan a más del 30% de la población peruana, según información compartida en el “Cardiovascular Symposium: State of the art of Cardiovascular Desease in Latin America”, evento que reunió a 500 médicos que se dieron cita para recibir información actualizada sobre este este tipo de padecimientos.

La Fundación Internacional Menarini, con más de 40 años de experiencia organizando eventos sobre salud, organizó la cita junto al Dr. Félix Medina Palomino de la Universidad Cayetano Heredia y el Dr. Josep Redón del Hospital Clínico y de la Universidad de Valencia España. El Embajador italiano, en Perú, Giancarlo María Curcio, también estuvo presente.

Entre la información destacada que los ponentes compartieron, resaltó un informe que reveló que el género del ser humano, la etnia y el estilo de vida son factores que influyen en las probabilidades de contraer una enfermedad cardiovascular.

“Aquí en el Perú, tres factores influyen: la geografía (por la altura), étnia (las personas cobrizas tienen una tendencia mayor a desarrollar estos males) y el estilo de vida”, señaló el Dr. José Patricio López Jaramillo, de la Clínica Foscal y la Escuela Médica de la Universidad de Santander de Bucaramanga, Colombia.

Globalmente, por ejemplo, la investigación reveló que la hipertensión en personas de raza asiática podría desencadenar problemas cardiovasculares más severos.

Asimismo, el médico precisó que muchas mujeres creen que la causa principal de muerte para ellas tiene que ver con enfermedades oncológicas, pero lo cierto es que el 50% de mujeres tienen como causa de mortalidad, enfermedades cardiovasculares.

En la región, las mujeres latinoamericanas tienen un 63% más posibilidades de tener un primer infarto frente a mujeres de otras regiones.

Por su parte el Dr. Félix Medina Palomino, ponente representativo del Perú y docente de la Universidad Cayetano Heredia. Preciso que “Uno de cada tres peruanos sufre hipertensión, 1 de cada 10 padece diabetes”.

Teniendo en cuenta que en nuestro país existe diversidad racial y que, tal como ha revelado el Dr. López Jaramillo en el inicio del Symposium, entre 1990 y 2005 las enfermedades cardiovasculares atacan a 1 de cada 2 personas en Latinoamérica; es importante la difusión de este tema para unificar refuerzos en la prevención.

