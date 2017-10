Priorizarán diálogo con los gremios de los profesionales de la salud

Ministro Fernando D’Alessio anunció además que reactivará la escuela de Salud Pública

El ministro de Salud, Fernando D’Alessio, manifestó que va a mantener el diálogo permanente con los gremios de los profesionales de la salud con quienes se reunirá una vez al mes. “Por las mañanas he visitado hospitales y en las tardes me reunido con los gremios y con las personas que están decididas a apoyar el desarrollo mejoramiento gestión de la salud”, dijo durante la entrevista en el programa Enfoque de los Sábados de RPP.

El Ministro D’Alessio precisó que ya se ha reunido con el Colegio Médico del Perú y con las federaciones de médicos, enfermeras, obstetras y trabajadores del Minsa y que estos han reaccionado de manera positiva. “La comunicación es lo más importante entre los seres humanos. Yo les he dicho (a los gremios) que he venido a mejorar la salud y quiero que ustedes me ayuden a que la salud se pueda desarrollar”, apuntó.

Tras manifestar que las demandas de mejoras salariales están sujetas al presupuesto que se le asigna al sector Salud, el ministro D’Alessio anunció que reactivará la Escuela de Salud Pública para compensar las necesidades gremiales del Minsa brindando capacitación a través del uso de la tecnología.

“Ya vimos la telemedicina y queremos usar la tecnología para la capacitación. El sueldo no se puede ampliar por temas del tesoro, pero la capacitación es un tema enorme. Hoy en día los sistemas virtuales nos ayudan a llegar muchísima gente en tiempo real“, puntualizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...