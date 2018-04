Presidente Vizcarra se compromete a corto plazo a realizar acciones concretas contra la corrupción en marco del Acuerdo de la VIII Cumbre de las Américas

Lima, 14 de Abril 2018 (peruinforma.com) .- El presidente del Perú, Martín Vizcarra, al cierre de la VIII Cumbre de las Américas, se comprometió a realizar acciones concretas contra la corrupción y los puntos suscritos en el Acuerdo de Lima: ‘Vamos a tomar este documento como una referencia para trasladarlo a medidas concretas y que en los siguientes días o semanas convocaremos a los medios de comunicación para decir que acciones se están tomado de manera efectiva estos compromisos. ¡Ya basta de retórica!. La lucha contra la corrupción requiere de acciones concretas’.

Dentro de los diez compromisos Anticorrupción, adoptados en la Cumbre, destacan: la protección a los denunciantes, testigos de actos de corrupción y personas que investiguen esos actos, así como la protección de la libertad de expresión. Igualmente, los países se comprometen a brindar cooperación jurídica internacional, combatir el cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos.

El Compromiso de Lima ‘Gobernabilidad democrática frente a la corrupción’ consta de 57 puntos suscritos por los países participantes, que por cierto, han recordado que en las dos últimas eedicones, no hubo consenso para firmar un compromiso.

Las Américas respaldan democracia peruana, tras crisis política

Subraya el respaldo de las Américas a la democracia peruana debido a la asistencia de los 33 países a la Cumbre, de los 34 invitados, han asistido sus respectivos presidentes y sus principales autoridades ‘mayor éxito que eso, no creo que pueda existir’. ‘Es un respaldo a la sucesión constitucional que se aplicó el 23 de Marzo para asumir la presidencia de la República reemplazando al presidente Kuczynski, luego que él renunció al cargo’.

Esa salida democrática, ‘es reconocida por todas las fuerzas políticas al interior del país, situación que es respaldada por la gran mayoría de la población del Perú y hoy con el respaldo internacional por la participación masiva en la Cumbre’, sostiene el Presidente peruano. Y a la ausencia, en la Cumbre, por parte del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien canceló su viaje a Lima días previos, por la crisis en Siria, dijo: ‘qué mayor respaldo que esté en el Perú el Vice Presidente de Estados Unidos Mike Pence’.

Perú reforzará sus fronteras y promoverá ‘fronteras vivas’.

Frente al asesinato de tres comunicadores ecuatorianos por parte de un ex gurrillero de las FARC en la frontera con Colombia y la incautación de diez toneladas de droga al ex guerrillero alias Jesús en lo que supone una traición al Acuerdo de Paz del gobierno colombiano con ex guerrilleros de las FARC y sería parte de una activación de ex guerrilleros con filtraciones en las fronteras, el Presidente del Perú y de la VIII Cumbre de las Américas, tras reiterar su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y repudiar los hechos, manifestó:

‘Vamos a coordinar con las instancias correspondientes con el Ministerio de Defensa y de ministerios productivos y sociales para tener una mayor presencia en nuestras fronteras. aTenemos que reconocer, dado que tenemos una longitud muy extensa de frontera, tenemos gran parte de ella descuidada, en consecuencia no solamente aquí corresponde un cuidado de tipo militar, sino una acción de tipo social, es decir tener ‘fronteras vivas’. Es la sociedad cuando cubre esa área de territorio, puede defender mejor la frontera. Pero ese es un trabajo que no se puede hacer de un día a otro, pero dada las circunstancias, poner mayor atención y hacer un plan de acción a través del cuidado de la frontera. Vamos a dar las indicaciones correspondientes’.

Posibles medidas a Venezuela para encause a la democracia

El Presidente Martín Vizcarra estudia medidas que podría adoptar Perú, que se sumarían a las de Panamá, Suiza, Unión Europea, Chile y por su parte, Mike Pence pide a los países, utilizar los recursos diplomáticos para aislar a Venezuela.

Sin embargo, en este momento, el estado es de exhortación al gobierno venezolano, por parte del gobierno peruano, para que realicen elecciones presidenciales realmente trasparentes y que acepten el ingreso de ayuda humanitaria a su país por la ‘crisis económica, social y militar’ que viven.

La participación de Perú en el Consejo de Seguridad de la ONU

Perú preside el Consejo duarante Abril cuando ocurre el ataque a Siria por parte de los Estados Unidos con la alianza de Francia e Inglaterra, por el uso de armas químicas a su propia población.

‘Condenamos el uso de armas químicas, más aún cuando se usan ante seres humanos, pero también somos conscientes que hay que evitar la violencia y por eso es que la posición del Perú es que ante este problema, es evitar el escalamiento, que se agrave el problema, y que se busque los mecanismos políticos que están establecidos en las normas de Naciones Unidas para encontrar una solución y así va a ser la participación del Perú en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas’.

C.CH.R.-G.

